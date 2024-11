Resumen: El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, cuestionó la postura del Gobierno Nacional de no rechazar tajantemente las elecciones en Venezuela.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un duro mensaje luego de que se conociera el pronunciamiento oficial del gobierno colombiano respecto al proceso de elecciones en Venezuela.

En su mensaje, el mandatario se mostró visiblemente molesto, pues aseguró que con su postura, el gobiernos está siendo cómplice del régimen de Nicolás Maduro, pues diferentes países han rechazado el proceso electoral, y en Colombia no lo han hecho, solo han pedido que se publiquen las actas.

En su cuenta de X, Fico escribió: «Maduro se robó las elecciones. Lo que debe hacer cualquier demócrata es reconocer de manera inmediata a Edmundo González como Presidente legítimo de Venezuela».

Posteriormente señaló que la postura de Murillo, el canciller, y del presidente Gustavo Petro no es «una posición prudente, es una posición absolutamente cómplice con el régimen de Maduro. Como Colombiano no me siento representado en ustedes.

Fico Gutiérrez le cantó la tabla al Gobierno Petro por su postura sobre Venezuela