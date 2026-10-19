Resumen: Federico Gutiérrez pidió unidad política en Medellín y anunció que algunos integrantes de su equipo deberán definir en los próximos días su futuro electoral.

Fico Gutiérrez pide unidad política a quienes buscan darle continuidad a su gestión en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, aseguró que algunos integrantes de su equipo deberán definir en los próximos días si continúan en la alcaldía o toman otro camino político, ante la proximidad de los plazos que podrían afectar sus aspiraciones electorales.

“Se van acercando fechas en las que algunos tendrán que tomar decisiones. Si quieren continuar con este proyecto político, pues tienen que tomar decisiones en los próximos días para no inhabilitarse”, manifestó Gutiérrez, quien agradeció a su equipo por el trabajo realizado durante la administración.

El alcalde no reveló nombres de los funcionarios que estarían considerando una eventual salida ni confirmó quiénes buscarían participar en próximas contiendas electorales. Señaló que esas determinaciones corresponden a cada integrante y que se conocerán en los próximos días.

En su intervención, Federico Gutiérrez planteó la necesidad de que distintos sectores políticos se articulen para dar continuidad a los programas y políticas de su administración. Según dijo, el objetivo es mantener los proyectos desarrollados en Medellín y avanzar en iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“¿qué necesitamos? La unidad, para que la ciudad no corra riesgo. Aquí no pueden haber vanidades personales ni individuales”, expresó el mandatario, al insistir en que se deben dejar de lado los intereses particulares para construir acuerdos.

Gutiérrez también lanzó críticas contra sus contradictores políticos. “Aquí no pueden volver los que robaron a Medellín”. Además, cuestionó a quienes, según él, fueron cómplices de actuaciones del Gobierno de Petro.

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El alcalde aseguró que su posición no depende exclusivamente de las diferencias ideológicas y planteó que la discusión debe centrarse en la defensa de los valores democráticos y ciudadanos.

“Más allá de hablar de derecha e izquierda o centro, hablemos más bien de la defensa de los valores”, sostuvo.

Decisiones en los próximos días

Las declaraciones se producen en un contexto de posibles movimientos políticos de funcionarios que evalúan participar en futuras elecciones. Las inhabilidades dependen del cargo ocupado, la aspiración y las normas aplicables a cada caso; por eso, los plazos deben revisarse según las circunstancias individuales. El Consejo Nacional Electoral explica que las inhabilidades legales pueden impedir la inscripción o elección de candidatos.

Por ahora, Gutiérrez indicó que seguirá al frente de la Alcaldía mientras los integrantes de su equipo definen su futuro. También los invitó a salir a las calles para conversar con la ciudadanía y defender la continuidad de las iniciativas que respaldan.

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