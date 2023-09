VIDEO: Fico Gutiérrez dijo que está acostumbrado a las amenazas y no parará su campaña

in

Previo al inicio del debate organizado por la Universidad EAFIT, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez, reaccionó a la información sobre un supuesto plan para asesinarlo.

“Yo me entero por la información del periodista Gustavo Gómez, yo me entero a través de las redes sociales, a través de las noticias. Yo quiero hacer una reflexión que no sea que estemos entrando en una nueva fase de violencia política. Yo creo que aquí lo importante más que las campañas es la vida”.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

En las declaraciones, el exalcalde de Medellín expresó que no es la primera vez que hay este tipo de intimidaciones en su contra y no abandonará la campaña:

“Yo he estado acostumbrado toda la vida a todas estas amenazas de estas estructuras criminales, aquí lo grave de la información que nosotros hemos recibido a lo largo ya de muchos días, pero que además empieza a ser confirmada por otros medios de comunicación a través de otras fuentes, donde ya da detalles de valores de cómo sería, de lo que está pasando”.

Gutiérrez también se refirió a posible participación de políticos y contratistas públicos en la financiación de estas acciones: “Es que aquí hay una mezcla realmente, ya no solo esas estructuras criminales dedicadas toda la vida a asesinar, a desplazar, a hacerle tanto daño a la gente, ese sería el medio utilizado, pero alrededor pareciera que existe una bolsa de recursos financiada por políticos corruptos y por contratistas corruptos”.

Al final, el candidato y líder del Partido Creemos, dijo que pese a la situación, seguirá con su campaña para llegar a la Alcaldía de Medellín: “Yo no puedo negar ni confirmar la información de un medio periodístico. El medio dice tener una información cierta, certera y yo lo que le pediría a las autoridades es simplemente que investiguen. Nosotros seguiremos, no podemos parar, vamos a seguir la campaña vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho”, agregó.

Para más noticias de política.