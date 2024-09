Fico Gutiérrez denunció penalmente al exalcalde Quintero por video del helicóptero de la Policía

Resumen: El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, acusó al actual alcalde, Federico Gutiérrez, de intimidarlo enviando un helicóptero de la Policía a su casa, lo que llevó a Gutiérrez a responder y presentar una denuncia penal por calumnia agravada. Gutiérrez argumenta que Quintero ha repetido que tuvo que sacar a su familia de la ciudad por una supuesta persecución, considerándolo un delito grave. A lo largo de la polémica, Quintero ha sido contundente en sus declaraciones, incluso mencionando en redes que no le teme al alcalde. La situación ha atraído la atención del presidente Gustavo Petro, quien también ha comentado sobre el tema.

Luego de toda la polémica propiciada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, donde aseguró que el actual alcalde Fico Gutiérrez lo estaría intimidando enviándole el helicóptero de la Policía a su casa, el mandatario no solo le respondió por redes, sino que lo denunció penalmente.

En la denuncia, el alcalde aseguró que Quintero estaría incurriendo en el delito de calumnia agravada, pues en diferentes oportunidades ha manifestado que le tocó sacar a su familia de la ciudad por una presunta persecución del mandatario.

Y es que el exmandatario ha sido muy incisivo en que su familia se fue de la ciudad por presunta persecución del actual alcalde. En uno de sus trinos puso: «Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima.

En repetidas ocasiones ha realizado diferentes comentarios, a tal punto que el presidente Gustavo Petro ha hablado del tema. Sin embargo, Gutiérrez ha indicado que es grave esa acusación.

Por tal motivo, ante la gravedad de lo dicho por Quintero, el mandatario decidió denunciarlo penalmente. Esta es la denuncia: