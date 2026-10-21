Fico Gutiérrez confirma la finalización del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio tras 11 años de espera

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Resumen: Federico Gutiérrez anunció la entrega al 100 % del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio tras 11 años de obras y una inversión de $55.000 millones.

El calvario de una de las obras más emblemáticas y cuestionadas del nororiente de Medellín llegó finalmente a su término. Este miércoles 21 de octubre, la alcaldía confirmó la entrega al 100% de la infraestructura del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, el icónico complejo cultural anteriormente conocido como Biblioteca España, ubicado en la Comuna 1, Popular.

La culminación de la estructura denominada «caja 3», donde funciona el auditorio principal, puso fin a una larga espera de 11 años marcada por la parálisis institucional, líos contractuales y millonarios sobrecostos.

El mandatario local, Federico Gutiérrez, anunció la apertura definitiva del escenario, destacando la recuperación de un punto de encuentro neurálgico para el arte, la cultura y la educación de la comunidad.

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Las dos primeras estructuras («cajas 1 y 2») habían entrado en funcionamiento el pasado 18 de junio de 2026, albergando áreas de ludoteca y una sala tecnológica con más de un centenar de equipos.

Con la habilitación del auditorio se completa de forma integral el complejo, que de paso se convierte en la sede número 29 de la Red de Escuelas de Música de Medellín, con capacidad para formar a 120 niños y jóvenes del sector.

La historia del predio se remonta a su inauguración en 2007 durante la gestión de Sergio Fajardo. No obstante, en agosto de 2015 el edificio debió cerrar de emergencia por graves fallas en las fachadas y deficiencias estructurales.

Los intentos de rehabilitación iniciados en 2021 derivaron en serios tropiezos técnicos, adiciones presupuestales y suspensiones decretadas en febrero de 2025.

El costo total de la intervención superó los $55.000 millones de pesos, de los cuales más de $2.839 millones debieron destinarse exclusivamente a la estabilización de la ladera para evitar colapsos.

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La entrega del parque biblioteca no estuvo exenta de fuertes cuestionamientos políticos. Gutiérrez atribuyó los prolongados retrasos e incumplimientos de la administración anterior a supuestos actos de corrupción en los contratos suscritos con la firma IDC Inversiones S. A. S., caso que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para investigar las presuntas irregularidades y reclamar indemnizaciones por los sobrecostos generados a las finanzas públicas de la ciudad.

Recuperamos y terminamos al 100 % las tres cajas del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, después de años de abandono producto de la corrupción del gobierno anterior, de los que se robaron a Medellín. Hoy la Comuna 1 recupera este espacio tan importante para la cultura, el arte, el aprendizaje y las oportunidades de nuestra gente. Este lugar es de todos. Cuidémoslo y hagamos que sea motivo de orgullo para Santo Domingo y toda Medellín. ¡Diciendo y haciendo! ❤️ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 21, 2026

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