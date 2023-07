VIDEO. «Quienes hicieron parte de las repartijas burocráticas de la Alcaldía de Daniel Quintero, no tendrán mi respaldo para la Gobernación de Antioquia»: Fico Gutiérrez

in

En el evento de entrega de avales del Partido Creemos, el aspirante a la Alcaldía de Medellín, y líder de esta colectividad, Federico Gutiérrez, aseguró que quienes estuvieron vinculados a la «mala» administración de Daniel Quintero, no recibirán su apoyo a la Gobernación de Antioquia.

«Quienes se prestaron para la mala administración en Medellín, para quienes hayan hecho parte de esas repartijas burocráticas que hoy tanto se cuestiona la ciudadanía, que hoy es un símbolo de esa corrupción que no queremos, aquí no hay espacio», manifestó.

El también excandidato a la presidencia, recordó que ha solicitado a los candidatos de derecha, para que realicen una coalición y por medio de una encuesta, escojan un único aspirante:

«Yo le he pedido algunos candidatos con los cuales he trabajado en el pasado y que tengo afinidades, les he dicho póngase de acuerdo para que hagan una consulta, haya un solo candidato y pueda salir un solo candidato a dar la pelea. Hasta ese entonces nosotros también tomaremos una decisión, pero hay que cuidar a Antioquia. Aquí lo diremos oportunamente, pero cada uno tiene que hacer su proceso», agregó.

Fico Gutiérrez dejó claro que hasta el momento, su partido no tiene candidato a la Gobernación de Antioquia.

