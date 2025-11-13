¡Tolerancia cero! Fico Gutiérrez condena ataque de hinchas de Atlético Nacional a otros del América y exige consecuencias judiciales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó con «total firmeza» los actos de violencia ocurridos anoche en un hotel del sector de El Poblado contra hinchas del América de Cali.

Y es que en la noche de este miércoles se registró una riña entre personas identificadas con los equipos América de Cali y Atlético Nacional.

En una declaración oficial, el mandatario lamentó los enfrentamientos y subrayó el compromiso de la ciudad con una Cultura del Fútbol basada en la convivencia.

Según el reporte oficial, la línea de emergencia 123 recibió un llamado alertando sobre la riña. La Policía Nacional acudió de inmediato al lugar para controlar la situación.

Tras los ataques de vándalos una persona resultó herida con arma cortopunzante y fue trasladada a un centro asistencial.

Pero las agresiones no pararon ahí, El alcalde reveló que los actos de violencia se trasladaron a una reconocida clínica de la ciudad donde se registraron nuevos altercados que también fueron controlados por las autoridades.

Tras los actos de violencia se logró la captura de dos personas por el delito de daño en bien ajeno, varias personas más fueron trasladadas para el proceso de individualización.

El alcalde Gutiérrez fue enfático al condenar la violencia, calificando a los responsables como «desadaptados y vándalos».

«No vamos a permitir que unos pocos desadaptados y vándalos empañen el esfuerzo de quienes viven el fútbol con alegría y responsabilidad,» declaró el alcalde.

Un informe detallado sobre los hechos fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que se abra la investigación correspondiente y los responsables asuman las consecuencias ante la justicia.

Finalmente, las autoridades recordaron la vigencia de la medida que mantiene las fronteras del estadio cerradas, por lo cual no está permitido el ingreso de hinchas visitantes a los encuentros deportivos en la ciudad.

