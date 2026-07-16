Resumen: La Feria de las Flores se consolida como uno de los motores económicos más potentes de la región. Para esta edición, el Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín proyecta la generación de 17.200 empleos

Fico presentó la Feria de las Flores «Medellín te quiere y florece para ti»: un regalo para volver a las raíces y las tradiciones

Como epicentro de las tradiciones antioqueñas, la Placita de Flórez fue el escenario donde el alcalde Federico Gutiérrez presentó oficialmente la programación de la Feria de las Flores “Medellín te quiere y florece para ti”. El evento se realizará del viernes 31 de julio al domingo 9 de agosto, con más de 120 actividades en el espacio público y con entrada libre, además de otras actividades en la agenda de carácter privado.

En esta edición, la feria busca conectar a cada ciudadano con la relación fundamental entre Medellín y Santa Elena, reconociendo que ambas hacen parte de un mismo territorio que florece gracias a las personas, las costumbres de los ancestros y los saberes transmitidos por generaciones para preservar el legado de la ruralidad.

“Invito a toda la gente de Medellín a que disfrute de esta feria, a que estemos con nuestras familias, con nuestros amigos y del lado de nuestras tradiciones. También, a todos los colombianos, para que vengan a la ciudad, a quienes viven por fuera y que llevan años de no venir a Colombia, para que vengan y visiten a sus cercanos”, expresó el alcalde Gutiérrez Zuluaga.

A partir del lunes 20 de julio, la Administración Distrital entregará 14.000 pases dobles para algunos de los desfiles incluidos en la programación. El sorteo se realizará, como en años anteriores, a través del mecanismo telefónico; y en los próximos días se darán a conocer los números correspondientes para la participación ciudadana.

La agenda se abrirá con el concierto inaugural en el Obelisco y concluirá con el emblemático Desfile de Silleteros, que celebra 69 años de historia. El recorrido será de 2.5 kilómetros y contará con la participación de más de 530 silleteros y silleteras, quienes son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Adicionalmente, la Administración Distrital continúa promoviendo sus políticas públicas de inclusión y, en 2026, se contará con la participación de silleteros neurodiversos, con la presencia de 10 niñas, niños y jóvenes del proceso Silleteando Ando, de la Corporación de Silleteros de Santa Elena (Cosse).

La programación invita a los asistentes a disfrutar de otros grandes desfiles, entre los cuales destacan Chivas y Flores (1 de agosto), la tercera edición de Avenida Primavera (2 de agosto), Autos Clásicos y Antiguos (7 de agosto) y Héroes de la Patria (8 de agosto).

Incluso, la feria ofrecerá dos actividades destacadas en el Parque de las Luces durante el segundo día. Allí, se vivirá una jornada de música electrónica con talento local, mientras que la otra invitación será a participar en la tradicional rodada Feria al Ritmo de Bicicleta, con un recorrido de 11 kilómetros por la ciudad.

Este año, las Plazas de Flores estarán ubicadas en Parques del Río, Ciudad del Río (MAMM) y, por primera vez, en el Parque de los Deseos, con programación durante los 10 días. Por su parte, las actividades con acceso libre para niñas, niños, adolescentes y familias se desarrollarán en Zona que Suena, ubicada en el Parque Norte, durante el primer fin de semana.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Igualmente, los ciudadanos y turistas podrán disfrutar de una agenda en los 21 tablados que llegarán a las 16 comunas y los cinco corregimientos para llevar lo mejor de la música regional y nacional.

El Parque Cultural Nocturno presentará un espectáculo musical con una temática cada noche. Las funciones se realizarán el 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de agosto en Plaza Gardel, en el aeropuerto Olaya Herrera. En ese mismo escenario será el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, el jueves 6 de agosto, donde se elegirá al Rey o Reina de la Trova. Las semifinales se realizarán los días 31 de julio y 1 de agosto en el Parque de los Deseos.

Algunos de los artistas invitados serán John Alex Castaño, Fernando González, El Combo de las Estrellas, El Tropicombo, Elder Dayan, Los Hermanos Aicardi, Billos Caracas Boys, Felipe Peláez, Jorge Celedón, Francy, Arelys Henao, Ricarena, Piso 21, Óscar Monsalve ‘Risaloca’ y la Red de Músicas de Medellín, entre otros.

Otras actividades destacadas son el Desfile de Silleteritos y el Festival de Sancochos en Santa Elena; el Desfile de Silleteritos de La Floresta; la Caminata Canina y de Mascotas; las Fondas de Mi Tierra; y Florecer: orquídeas, naturaleza y tradiciones, en el Jardín Botánico, entre otras.

La Feria de las Flores se consolida como uno de los motores económicos más potentes de la región. Para esta edición, el Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín proyecta la generación de 17.200 empleos, entre directos e indirectos, en sectores como el turismo, la logística, el comercio, el transporte, la cultura y otros.

“Estamos esperando una derrama económica de alrededor de 60 millones de dólares, es decir, unos $240.000 millones que se mueven en la economía. ¿Dónde queda esa platica? En los taxistas, en los venteros ambulantes, en la gente que tiene un bar o un restaurante, que tiene un comercio. Eso a mí me encanta porque es la posibilidad de que haya más empleo para nuestra gente”, indicó el mandatario local.

Cerca de 76 emprendedores, acompañados por los programas de la Alcaldía de Medellín, participarán en esta festividad en diferentes puntos estratégicos como las Plazas de Flores, el Parque de los Deseos y la Zona que Suena, en el Parque Norte. Allí presentarán una variada oferta comercial que se convierte en la vitrina perfecta para los negocios, las artesanías y la gastronomía.

Para este año, se proyecta una ocupación hotelera cercana al 85 %, la llegada de alrededor de 65.000 turistas nacionales e internacionales por control migratorio en los aeropuertos y cerca de 300.000 visitantes adicionales que ingresarán a la ciudad a través de las terminales de transporte.

La programación se puede consultar http://www.feriadelasfloresmedellin.gov.co/ o en las redes @cultura.med.