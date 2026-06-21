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Resumen: "Fico" Gutiérrez, emitió un contundente mensaje de felicitación y ofreció toda la disposición de su administración para trabajar de manera articulada.

«Fico» Gutiérrez felicita al presidente electo Abelardo de la Espriella y ofrece trabajar unidos por las regiones

Minuto30.com .- Tras confirmarse la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo Presidente de Colombia y de José Manuel Restrepo como Vicepresidente, el alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, emitió un contundente mensaje de felicitación y ofreció toda la disposición de su administración para trabajar de manera articulada.

El mandatario local hizo un llamado a la reconciliación nacional, enfatizando la necesidad de dejar atrás la polarización para enfocar los esfuerzos de la nueva Presidencia en la seguridad, el desarrollo y las oportunidades para los colombianos.

Gutiérrez le recordó a la nueva dupla ejecutiva la enorme responsabilidad de gobernar de manera inclusiva, tanto para quienes los eligieron como para la oposición.

El alcalde garantizó la disposición total desde Medellín para sacar adelante proyectos conjuntos, recordando el fuerte respaldo electoral que tuvo la fórmula ganadora en su región y el vínculo cercano de José Manuel Restrepo, a quien calificó como «un paisa más».

«Fico» hizo una invitación directa a abandonar el odio y la confrontación permanente, asegurando que la ciudadanía exige un enfoque de resultados y mejoras en la calidad de vida.

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Destacó la importancia de que este nuevo gobierno nacional trabaje verdaderamente «de la mano con los alcaldes y gobernadores».

«Es momento de dejar atrás el odio, la división y la confrontación permanente. La gente quiere resultados, seguridad, oportunidades reales y vivir mejor. […] Siento mucho optimismo», señaló Federico Gutiérrez en su declaración.

Un futuro con optimismo desde los territorios

El mensaje concluye trazando un paralelismo entre la recuperación institucional que ha liderado en Medellín frente a crisis recientes y el futuro que le espera al país. Finalmente, Gutiérrez les deseó al nuevo Presidente y al Vicepresidente sabiduría, carácter y éxito en su mandato, bajo la premisa institucional de que «si les va bien a ustedes, le va bien a Colombia».