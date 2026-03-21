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Resumen: Las autoridades invitan a quienes sospechen haber sido víctimas de estos concesionarios a que se acerquen a la Fiscalía para sumar su denuncia a la investigación grupal

¡Delátelos si fue víctima! Fico denuncia red de estafas en concesionarios fachada de Medellín

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una fuerte advertencia a través de sus canales oficiales contra una estructura criminal que, mediante tres empresas fachada, habría estafado a un número significativo de ciudadanos que buscaban comprar o vender sus vehículos.

Bajo la premisa de “No están solos”, el mandatario confirmó que la administración distrital ya está en contacto directo con los afectados y lidera una ofensiva judicial para capturar a los responsables.

Así operaba la red: Cámaras y analistas tras la pista

Gracias al trabajo del equipo de analistas de la Alcaldía y el sistema de videovigilancia de la ciudad, se ha logrado recopilar material probatorio fundamental. La investigación, que ya está en una mesa priorizada con la Fiscalía y la Policía Judicial, cuenta con datos clave:

Modus Operandi: Uso de establecimientos comerciales que aparentaban legalidad para captar dinero o vehículos.

Rastreo Tecnológico: Seguimiento detallado de placas, recorridos de los vehículos involucrados y números de celulares usados para el contacto con las víctimas.

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Montos de la estafa: La alcaldía ya tiene consolidados los valores de los fraudes y los nombres de las personas relacionadas con cada caso.

“Respeten a la gente. Los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia”, sentenció Gutiérrez en un mensaje de respaldo a quienes perdieron su patrimonio en estos negocios ilícitos.

Llamado a las víctimas

Las autoridades invitan a quienes sospechen haber sido víctimas de estos concesionarios a que se acerquen a la Fiscalía para sumar su denuncia a la investigación grupal. El objetivo es desmantelar por completo estas fachadas y lograr la recuperación de los bienes.