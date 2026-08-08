Fico confirma asistencia del presidente Abelardo de La Espriella al Desfile de Silleteros

Resumen: La presencia del presidente y su familia en el Desfile de Silleteros no solo representa un espaldarazo a la cultura y la tradición de los silleteros de Santa Elena, sino que también envía un fuerte mensaje de descentralización y cercanía con la capital antioqueña

Minuto30.com .- La sintonía entre la Alcaldía de Medellín y la recién posesionada administración en la Casa de Nariño parece estar en su punto más alto. Este sábado, el alcalde Federico Gutiérrez reveló los detalles de su primera conversación telefónica oficial con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, abordando dos temas cruciales para la ciudad: la seguridad penitenciaria y la celebración de las tradiciones antioqueñas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Gutiérrez dejó en claro su respaldo total a la contundente medida ejecutada por el INPEC en las últimas horas, la cual desmanteló los centros de mando que varios cabecillas criminales habían instaurado en los penales de la región.

«Se les acabó la fiesta» en Itagüí

El alcalde de Medellín no ocultó su satisfacción frente a la orden presidencial de trasladar a más de un centenar de reclusos de alto perfil hacia cárceles de máxima seguridad, un porcentaje significativo de ellos extraídos directamente de la cárcel de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá.

«Hoy hablé telefónicamente con el Presidente @DELAESPRIELLAE sobre los traslados de los criminales desde la cárcel de Itagüí a otros centros penitenciarios del país. Se les acabó la fiesta», expresó Gutiérrez.

Esta declaración de Fico se alinea con la ofensiva regional que también lidera el gobernador Andrés Julián Rendón, consolidando un bloque institucional unificado en Antioquia que busca erradicar la extorsión y el control territorial ejercido por estas estructuras criminales desde las prisiones, una problemática que, según mandatarios locales, se había agudizado bajo el amparo de la «Paz Total» del gobierno saliente.

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El presidente, invitado de honor en el Desfile de Silleteros

Pero la llamada entre ambos mandatarios no solo trató de orden público. Fico Gutiérrez aprovechó la comunicación para entregarle a la ciudad una noticia que exalta el orgullo antioqueño en el marco de sus festividades más importantes.

El presidente Abelardo de la Espriella eligió a Medellín para pasar su primer fin de semana como Jefe de Estado. El alcalde confirmó que el mandatario nacional estará presente este domingo 9 de agosto para presenciar el evento cumbre de la ciudad:

«De otro lado, me confirmó que mañana estará en Medellín acompañándonos con su familia en el cierre de nuestra Feria de las Flores en el desfile de silleteros. Bienvenido a Medellín Presidente», concluyó Gutiérrez.

La presencia del presidente y su familia en el Desfile de Silleteros no solo representa un espaldarazo a la cultura y la tradición de los silleteros de Santa Elena, sino que también envía un fuerte mensaje de descentralización y cercanía con la capital antioqueña en el inicio de la llamada «Era del Tigre». La ciudad ya se prepara con un robusto dispositivo de seguridad para recibir al mandatario y cerrar con broche de oro la Feria de las Flores 2026.