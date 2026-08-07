Fico con «vibra positiva» rumbo a Cali: «Se respira un nuevo aire»

Resumen: Hoy, 7 de agosto de 2026, el reloj político de Colombia vuelve a cero, y desde Medellín, el mensaje es inequívoco: es el momento de reconstruir el país, y esta vez, trabajando en equipo

Minuto30.com .- Rompiendo con la tradición centralista de realizar la investidura presidencial exclusivamente en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el nuevo gobierno decidió llevar a cabo los actos protocolarios en la ciudad de Cali. Atendiendo a esta importante cita democrática, el alcalde de Medellín confirmó su desplazamiento a la capital del Valle del Cauca este mismo viernes.

Irradiando una «vibra positiva» tras el fin de las tensiones con la Casa de Nariño, Gutiérrez compartió a través de sus redes sociales su entusiasmo por el evento, confirmando además su inquebrantable compromiso con la ciudad al asegurar un pronto regreso:

«Ya rumbo a Cali, a acompañar en su posesión al presidente Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo; se respira un nuevo aire. Vamos para adelante con toda. Y esta misma noche volvemos a Medellín a seguir trabajando».

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La confianza en la nueva estructura del Ejecutivo es evidente, pues a la firmeza de Abelardo de La espriella se une el papel de José Manuel Restrepo como vicepresidente de la República perfilándose como la garantía de rigor técnico, estabilidad económica y confianza para los mercados y el sector empresarial del país.