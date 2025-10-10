Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Fico a Petro: «Medellín no caerá en tus garras»

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, elevó el tono de su confrontación con el presidente Gustavo Petro a raíz de los disturbios y actos de vandalismo registrados durante una marcha en El Poblado y la UdeA. Ambos se enfrentaron en la red social X con acusaciones directas.

La Respuesta de Fico Gutiérrez

El alcalde respondió a las críticas de Petro con una declaración desafiante, asegurando que su ciudad no cederá a las presiones:

«Petro te tengo una noticia. Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo».

Gutiérrez acusó directamente al Presidente de promover la violencia y contrastó sus posturas sobre el orden: «Vos ofrecés desorden, yo ofrezco orden».

La parte más fuerte de su mensaje fue la alusión al pasado de Petro:

«Yo jamás he hecho parte de un grupo criminal como sí lo hiciste vos. Y desde allí violaban los derechos humanos. Yo jamás he violado ni violaré los derechos humanos de nadie, en su lugar, los garantizo!»

La Réplica de Gustavo Petro

El presidente Petro había reaccionado inicialmente a la intervención policial en la protesta y anunció la participación de entes internacionales:

«La misión internacional y la veeduría de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos».

El presidente enfatizó que su gobierno no promueve marchas violentas y advirtió que la Ley y la Constitución deben aplicarse en Medellín. Sin embargo, lanzó una seria advertencia contra la intervención en las manifestaciones pacíficas:

«El derecho a reunión se respeta, y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente».

Este cruce de acusaciones subraya la profunda tensión política entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín, con un enfoque central en el manejo de la protesta social y el orden público.

