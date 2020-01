¡Fichaje ‘fugaz’! Pasto confirmó la llegada de un refuerzo chileno, pero el jugador se arrepintió al otro día

Deportivo Pasto tuvo que echarse para atrás en la confirmación de la llegada del jugador chileno Jean Paul Pineda, ya que a pesar de que lo enseñó con su camiseta, él decidió tomar una mejor oferta del fútbol de su país.

El curioso caso ocurrió hace tan solo días, cuando el equipo nariñense confirmó que Pineda llegaría a reforzar sus filas, pero tan solo un día después el mismo jugador reconoció que jugaría en el San Luis de Quillota, de la segunda división chilena, ya que quería volver a su país.

“Agradecido por la oportunidad que me está dando San Luis de poder volver a mi país, se hizo esto muy rápido, tenía ya decidido volver a Colombia, tenía una propuesta bien importante pero me llamó mucho la atención el interés que me dio el dueño del Club y también por un tema de que con mi familia lo pasé muy bien en momentos anteriores en esta misma ciudad”, le dijo Pineda a los medios chilenos.

En este caso, Deportivo Pasto al parecer confirmó la llegada del jugador sin que este firmara el contrato y tras recibir la oferta de Chile decidió tomarla y el club pastuso tuvo que aclarar que el jugador partió hacia su país de origen por temas personales y familiares.