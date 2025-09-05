Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín será la ciudad invitada de honor en festival de literatura ‘Lectura bajo los árboles’ de Bogotá

Este año, el festival de literatura se realizará el sábado, 20 de septiembre, en el Parque de los Novios de Bogotá, con una especial e histórica conexión con nuestra ciudad, ya que contará con Medellín como invitada de honor.

El festival, que es de entrada libre, se desarrollará de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y tendrá como concepto central ‘Voces de raíz’, una invitación a volver a lo esencial y a celebrar las historias que se comparten y fortalecen los lazos entre las personas.

La participación de Medellín se da en el marco del próximo lanzamiento de un libro que reúne las voces de escritores de ambas ciudades.

Durante la jornada, que ofrecerá más de 20 actividades, los asistentes podrán disfrutar de tres escenarios simultáneos que articularán música, teatro y literatura.

La agenda del festival incluirá obras de teatro, conversaciones literarias, conciertos, talleres de dibujo y creación, narración oral, micrófono abierto y trueques de libros.

Además, habrá espacios especiales como la zona infantil y juvenil con carpas de cuento, y una zona de editoriales independientes donde se podrán conocer novedades y conversar con libreros. El programa ‘Libro al Viento’ también estará presente para acercar la lectura y la escritura a todos los públicos.

«Esta iniciativa se enmarca en la Política LEO, que impulsa el desarrollo de estas prácticas en Bogotá, fortaleciendo el acceso a la literatura y fomentando la creatividad», comentó María Claudia Parias Durán, directora general de Idartes.

