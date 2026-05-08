Resumen: Santa Elena celebra este 9 de mayo el Festival de la Silleta. Un evento gratuito con flores, música y artesanías en honor a las madres y la Santa Cruz.

¡Planazo en Santa Elena! Silleteros se toman el corregimiento este sábado con flores, música y un homenaje a las mamás

La magia de las flores vuelve a ser protagonista en las montañas de Antioquia para exaltar el valor de nuestras raíces. Este sábado 9 de mayo, el corregimiento de Santa Elena se vestirá de gala para una nueva edición del Festival de la Silleta, un evento mensual que en esta ocasión se convierte en el escenario perfecto para exaltar la tradición silletera y rendir un sentido tributo a las madres en su mes. Bajo la temática

Colores y sabiduría de la tradición», la Alcaldía de Medellín busca fortalecer el sentido de pertenencia por la ruralidad, reconociendo a las mujeres del territorio como las guardianas de la memoria y los saberes que han posicionado a la ciudad ante el mundo.

La jornada, que tendrá entrada libre para propios y turistas, comenzará a las 3:00 p. m. en el parque principal del corregimiento.

Uno de los puntos más esperados de la tarde será el acto simbólico en honor a la Santa Cruz, momento en el cual los artistas de la tierra elaborarán cruces florales monumentales, uniendo la espiritualidad con la destreza manual que caracteriza a la tradición silletera.

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Este encuentro no solo contará con la exhibición de estas obras de arte natural, sino que también incluirá premiaciones y reconocimientos a los participantes más destacados, reafirmando que el legado de las flores es un patrimonio vivo que se transmite con orgullo de generación en generación.

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Además de la carga cultural, el festival ofrecerá una variada agenda para el disfrute familiar que se extenderá hasta las 11:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones musicales, muestras de danza y una amplia oferta gastronómica y artesanal típica de la región.

La alcaldía invita a la ciudadanía a apropiarse del espacio público y a subir a Santa Elena para celebrar el Día de la Madre rodeados de naturaleza y cultura.

Para quienes deseen consultar detalles específicos, toda la programación se encuentra habilitada en el sitio web oficial de la alcaldía y en las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura.

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