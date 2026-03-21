Niños de Medellín crean el Festival Buen Comienzo 2026 con su imaginación

Resumen: Más de 1.500 niños en Medellín participan en la creación del Festival Buen Comienzo 2026.

La imaginación de la niñez será la protagonista del Festival Buen Comienzo 2026 en Medellín, donde cientos de niñas y niños ya están aportando ideas para la construcción de este importante evento de ciudad.

A través de los llamados “Encuentros de Imaginarios”, la alcaldía ha desarrollado 60 espacios lúdicos y pedagógicos en los que han participado más de 1.500 menores de edad, quienes han contribuido con la creación de personajes, historias y conceptos que darán vida al festival.

Estas actividades han contado con el acompañamiento de 25 agentes educativas, en articulación con el Despacho de la Primera Dama, permitiendo que las propuestas de los niños se conviertan en el eje central del evento.

“Queremos que cada experiencia que pase en el festival corresponda a su imaginación, que sea divertida y que aprendan”, expresó la primera dama, Margarita María Gómez Marín.

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El Festival Buen Comienzo, que este año llega a su edición número 16, se realizará del 14 al 17 de agosto en Plaza Mayor Medellín, y tendrá como temática principal la imaginación, con una programación enfocada en experiencias artísticas, pedagógicas y recreativas.

Por su parte, la directora del programa, Diana Carmona, destacó el valor de estos espacios participativos, señalando que permiten entender cómo los niños perciben su entorno y transforman la realidad a través de su creatividad.

En la edición anterior, el festival reunió a cerca de 115.000 asistentes durante cuatro días, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la ciudad en torno a la primera infancia y las familias.

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