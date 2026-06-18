Ferney Flórez, de menos a más: la voz campesina que convirtió los sueños en canciones

Resumen: Los años pasaron y la pasión por la música nunca se apagó. Fue en 2015 cuando decidió dar un paso definitivo y emprender formalmente su carrera artística

Desde las montañas verdes de la vereda Paso Arriba, en Cañasgordas, Antioquia, nació una historia marcada por la perseverancia, el talento y el amor por la música popular. Allí, el 22 de julio de 1981, vio la luz Ferney Flórez, un niño campesino que encontró en las canciones una forma de expresar los sentimientos de la gente sencilla y trabajadora de su tierra.

Como muchos artistas populares, su camino no estuvo lleno de escenarios iluminados ni de éxitos inmediatos. Por el contrario, estuvo construido paso a paso, entre festivales veredales, concursos locales y eventos culturales donde comenzó a mostrar una voz cargada de sentimiento y autenticidad. Cada presentación era una oportunidad para demostrar que los sueños, por grandes que parezcan, pueden alcanzarse con disciplina y constancia.

Los años pasaron y la pasión por la música nunca se apagó. Fue en 2015 cuando decidió dar un paso definitivo y emprender formalmente su carrera artística. Desde entonces, Ferney Flórez comenzó a abrirse espacio en el competitivo mundo de la música popular colombiana, llevando consigo un mensaje claro: las historias de amor, desamor, lucha y esperanza siguen teniendo un lugar especial en el corazón del público.

Con el nombre artístico de “Ferney Flórez De Menos a Más”, el cantante convirtió su propia historia de vida en una bandera. El nombre no solo identifica su proyecto musical, sino que refleja el recorrido de un hombre que ha sabido crecer con esfuerzo, superando obstáculos y conquistando metas sin olvidar sus raíces.

Su carrera tomó impulso con canciones como Cruel Traición, tema que logró posicionarse en diferentes emisoras de Antioquia y otras regiones del país. Posteriormente llegaron composiciones que fortalecieron su repertorio, entre ellas Los Mata la Envidia, Amor Te Brindé, Contigo No Vuelvo, En Busca de un Buen Amor y De Sangre Caliente, canciones que conectan con quienes han amado, sufrido y aprendido de las experiencias de la vida.

Más allá de los números y las plataformas digitales, el verdadero éxito de Ferney Flórez ha sido conquistar el cariño de la gente. En cada escenario, en cada fiesta popular y en cada encuentro con sus seguidores, ha demostrado que la música popular sigue siendo el lenguaje de los sentimientos sinceros.

Hoy, mientras continúa trabajando en nuevos proyectos, Ferney Flórez mantiene intacta la esencia de aquel joven de Cañasgordas que soñaba con cantar para el mundo. Su historia es la prueba de que los sueños no tienen atajos, pero sí recompensas para quienes perseveran.

Porque algunos artistas nacen en grandes ciudades y otros entre montañas y caminos rurales. Ferney Flórez pertenece a estos últimos: hombres que convierten las vivencias en canciones y que, con humildad, siguen demostrando que se puede llegar lejos cuando se avanza de menos a más.