Fernando Zuluaga desapareció en Medellín

Fernando Zuluaga es un hombre de 59 años que desapareció en la ciudad de Medellín en el año 2023. Hasta el momento no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

Como señal particular, presenta parálisis facial en el lado izquierdo del rostro, un rasgo distintivo que puede facilitar su identificación.

En cuanto a sus características morfológicas, Fernando tiene contextura delgada, piel trigueña y cabello liso de color canoso. Sus ojos son negros, su boca es mediana con labios medianos, y su estatura aproximada es de 1.72 metros.

