Fernando González, exvocalista del Combo de las Estrellas, en franca mejoría tras intervención quirúrgica

Resumen: La noticia generó una rápida reacción en la esfera pública. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de apoyo y esperanza:
Minuto30.com .- El excantante de El Combo de las Estrellas, Fernando González Moreno, está en proceso de recuperación tras haber sido sometido a una cirugía, conoció en los últimos minutos Minuto30.com.
Recuperación Satisfactoria Tras la Intervención:
Fuentes cercanas al artista confirmaron a Minuto30.com que «el mambo» fue operado recientemente y hoy, 25 de octubre, se encuentra en una reconocida clínica del norte de Medellín, siguiendo el protocolo de recuperación postoperatoria. Su evolución es monitoreada por el equipo médico.
Alivio para sus seguidores
Esta aclaración trae tranquilidad a sus seguidores y a la esfera pública. El alcalde Fico Gutiérrez había manifestado su preocupación y enviado oraciones por el artista, deseando que pronto pueda «volver a alegrarnos el corazón con su voz y su música».
El artista avanza hacia su pronta recuperación para volver a los escenarios.
Un Ícono de la Música Popular:
Fernando González, conocido también como «el mambo» es una figura muy querida en el país, conocido por su potente voz que marcó éxitos en «El Combo de las Estrellas» y actualmente con «El Combo Que Nota».