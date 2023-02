Este sábado, 25 de febrero, Fernando Gaviria terminó quinto en la sexta etapa del UAE Tour. El ciclista antioqueño no logró imponerse en el esprint final y finalizó relegado. Cabe mencionar que Tim Merlier (Soudal-Quick Step) se quedó con el triunfo, segundo que logra, mientras que su compatriota Remco Evenepoel se mantiene como líder de la clasificación general.

Es de destacar que Einer Rubio del Movistar Team, es el colombiano mejor ubicado, es octavo a 1:13. De igual forma, en la tabla de jóvenes se encuentra en la cuarta casilla a un solo segundo del podio.

Después de Rubio, el corredor cafetero mejor ubicado es Harold Tejada en el puesto 43, le sigue Diego Andrés Camargo en la casilla 56, Gaviria en el 109 y cierra Juan Sebastián Molano de 129.

This was a sprint by Tim Merlier ☄️

The @soudalquickstep rider turned on the afterburners to blow away his rivals on Stage 6 of the @uae_tour

_

#UAETour pic.twitter.com/9IZZT2atut

— Velon CC (@VelonCC) February 25, 2023