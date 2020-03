Fernando Gaviria aún es positivo por Coronavirus, a pesar de no tener síntomas

Minuto30.com- El ciclista colombiano, Fernando Gaviria, aún es positivo por Coronavirus, distinto a lo que se pensaba luego de las declaraciones públicas que entregó a finales de la semana anterior el director deportivo del UAE Team Emirates, Joxean Fernández.

El directivo aseguró que el deportista ya estaba en óptimas condiciones de salud, lo que daba a entender que ya había superado el Covid 19.

Si bien es cierto que aparentemente Gaviria se encuentra bien de salud y de hecho no presenta síntomas del virus, en las recientes pruebas que le han hecho ha dado positivo.

Así lo confirmó en entrevista con el programa radial, el VBar de Caracol Radio, Juliana Gaviria, hermana del deportista, quien además también es conocida en el campo deportivo, pues practica el ciclismo en pista.

“En los exámenes nunca salió negativo, ha estado muy bien de salud desde que ingresó al hospital. Ingresó por fiebre y luego se le quitó y no tenía síntomas, pero los exámenes que le han hecho han arrojado positivo”, manifestó.

Juliana certificó que su hermano sigue internado en el centro hospitalario y así permanecerá por lo pronto, pues los exámenes aún muestran que tiene el virus y “por ese motivo no puede salir del hospital hasta que no arroje negativo”.

Así las cosas, el regreso del pedalista cafetero al país aún parece lejano, pues los aeropuertos colombianos ya están cerrados para vuelos internacionales y además él debe continuar por ahora bajo supervisión médica hasta que las muestras arrojen negativo.

“Él está bien, en aislamiento total en el hospital, ha estado estable, no ha vuelto a presentar ningún síntoma, gracias a Dios. Cada 48 horas se le realiza prueba, no sé cuántas le han hecho, no tengo conocimiento, solo sé que cada 48 horas se le realiza una prueba”, concluyó Juliana Gaviria.