Fernando Alonso: «Vamos a intentar la 33 cada semana, aunque sea imposible»

Madrid, 4 ago (EFE).- El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, ha remarcado su deseo de lograr su primera victoria en Fórmula 1 en más de diez años y ha explicado que cada cosa que hace es porque piensa que va a ganar.

"Si voy a jugar un partido de tenis o fútbol y creo que mi rival es mejor que yo o me va a ganar, no voy", comentó en una entrevista con DAZN.

El bicampeón mundial asturiano se ha mostrado ambicioso y seguro y, aunque en Mónaco estuvo muy cerca de lograr su victoria 33 en Fórmula 1, y en Canadá también, admite que lo ve difícil. "No creo que por desearlo más vaya a llegar y tampoco creo que haya una posibilidad real de conseguirlo este año, pero siempre habrá alguna carrera que pueda pasar" explicó.

El ovetense además expuso que su competitividad casa mucho con el de la escudería inglesa. “La filosofía en Aston Martin es buscar la excelencia en todo lo que haces, ya que para marcar la diferencia y tener un poco más de prestaciones que todos tus rivales necesitas buscar algo más” declaró.

Alonso añadió que es consciente de la revolución que ha causado en redes sociales, y defiende que es "un error no sumarse" a esta oleada digital. Aunque el fenómeno no solo se queda en Internet según él: “Hay mucha gente que me para por la calle y me da las gracias y se me olvida si les habré hecho algún favor".

La 'Alonsomanía' regresará el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, donde tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz (Ferrari) tratarán de contestar a la hegemonía del neerlandés Max Verstappen, ganador de las últimas ocho carreras.

Por: EFE