Fernández destaca a Latinoamérica como garante de «diálogo» y «diplomacia» por la paz

Buenos Aires, 12 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó este martes, en el marco de un foro sobre misiones de paz de Naciones Unidas, el papel de Latinoamérica como garante de la paz, mediante "diálogo" y "diplomacia" para la resolución de conflictos, e instó a imponer esa lógica en todo el mundo.

"Naciones Unidas viene desarrollando desde hace mucho tiempo misiones de paz, y nosotros que somos América Latina y una región de paz, que aprendimos a resolver nuestros problemas con diplomacia y diálogo", dijo el mandatario en la apertura de la II Conferencia de América Latina y Caribe sobre Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Anconu), que se celebra en Buenos Aires.

Además de referirse a la invasión de Rusia a Ucrania, Fernández pidió que se ponga atención a otras guerras, que calificó como "silenciosas" por la falta de interés de las potencias actuales.

"Nuestra atención se concentró en la invasión de Rusia a Ucrania, pero la realidad es que la violencia se extiende a muchos lados del mundo, como la que soporta el pueblo armenio por parte de Azerbaiyán, y, sin embargo, no hay reacción. Guerras silenciosas que no tienen la dimensión del conflicto con Rusia y no convoca la atención de Estados Unidos y Europa", indicó el mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado pidió que se tenga en cuenta a las poblaciones que pasan necesidades básicas por encima de las misiones bélicas y aclaró que Argentina seguirá acompañando a las misiones de Naciones Unidas.

"Quería sembrar en ustedes el deseo de que piensen más en los que tienen hambre o no tienen medicamentos y se den cuenta de que todo eso está por encima de la misión bélica. Vamos a seguir acompañando a las Naciones Unidas, en la medida que siga siendo el centro que nos convoca como el mundo que somos y siempre seguiremos exigiendo el respeto a la paz", cerró.

El país suramericano ha duplicado su presencia en Operaciones de Paz garantizadas por la ONU, pasando de cuatro a ocho misiones: Chipre, Colombia, Líbano, Sáhara Occidental, República Centroafricana, Oriente Medio, Sudán del Sur e India-Pakistán.

El objetivo de la II Alconu, que se celebra en la sede del Ministerio de Defensa de Argentina, en Buenos Aires, es el intercambio de experiencias, la optimización de los esfuerzos y la promoción del pensamiento estratégico y la perspectiva regional de la paz.

Durante este segundo encuentro, que sucede al celebrado en Perú en 2022, se espera la aprobación de la Declaración de Buenos Aires, bajo el lema "El deber de hacer la paz", y poner en funcionamiento la Red de América Latina y del Caribe de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz (Relacopaz).

Por: EFE