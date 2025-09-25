Fermín Edén desapareció en Rionegro

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fermín Edén Aramberry desapareció el 25 de julio de 2025 en Rionegro, Antioquia , cuando tenía 39 años.

Entre sus características físicas, Fermín tiene contextura delgada y mide aproximadamente 1,78 metros. Su piel es trigueña, ojos verdes, cejas pobladas y cabello corto de color castaño, lo cual puede facilitar su identificación.

Como señal particular, tiene un tatuaje en la pierna derecha, un símbolo en tinta negra.

