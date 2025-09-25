FERMIN EDEN ARAMBERRY
Fermín Edén desapareció en Rionegro

Resumen: Fermín Edén Aramberry desapareció el 25 de julio de 2025 en Rionegro, Antioquia, cuando tenía 39 años.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Fermín Edén Aramberry desapareció el 25 de julio de 2025 en Rionegro, Antioquia, cuando tenía 39 años.

Entre sus características físicas, Fermín tiene contextura delgada y mide aproximadamente 1,78 metros. Su piel es trigueña, ojos verdes, cejas pobladas y cabello corto de color castaño, lo cual puede facilitar su identificación.

Como señal particular, tiene un tatuaje en la pierna derecha, un símbolo en tinta negra.

5 VOLANTE DESAPARECIDO FERMIN EDEN ARAMBERRY scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad