Fermín Andrés Ramos desapareció en Medellín

Resumen: Fermín Andrés Ramos Vargas, de 39 años, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido. No se cuenta con información registrada sobre su identidad de género.
Fermín Andrés Ramos Vargas, de 39 años, sexo masculino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportado como desaparecido. No se cuenta con información registrada sobre su identidad de género.
La desaparición ocurrió el 21 de junio de 2026, en el sector de San Javier, Medellín. Hasta el momento, no se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.
Como señal particular, se registra una cicatriz en la muñeca izquierda, característica que puede ser útil para facilitar su identificación.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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