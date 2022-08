VIDEO: Por la Feria de Flores el Cerro Nutibara tiene restricciones de acceso vehicular

in

En la Feria de Flores se implementarán medidas especiales de movilidad en el Cerro Nutibara, uno de los lugares más turísticos de la ciudad.

Desde este 5 de agosto y hasta el 15 de agosto se realizará la Feria de Flores, tiempo en el que los vehículos particulares solo podrán ingresar al parqueadero sector norte del Cerro Nutibara y se restringe la circulación hasta la cima, donde está el Pueblito Paisa y la plazoleta central.

No obstante, la medida será flexible en casos especiales, con pasajeros de movilidad reducida, adultos mayores, niños y personas que no pueden subir caminando, a quienes se les permitirá subir en el vehículo, pero solo para dejarlos, ya que tendrán que regresarlo al parqueadero.

Hasta la cima del Cerro Nutibara se permitirá el ingreso del Turibus, buses turísticos y taxis, y son los únicos vehículos autorizados para salir por la portería de la calle 30 A.

En cuanto a los buses, estos no pueden salir por la portería de la 33, contigua al parqueadero del Teatro Carlos Vieco, debido a las medidas que se lo impiden.

¿Cómo llegar al Cerro Nutibara en transporte público?

La estación del Metro más cercana es Industriales y Nutibara (Metroplús). Con respecto a rutas de buses, por los dos accesos del cerro se pueden tomar las rutas 304 y 305, de la Comercial Hotelera, por la calle 30A; y las rutas 192 – Laureles, 301 – Coonatra, y 316 – Satra por la avenida 33.

Dentro de las actividades de la Feria de Las Flores, en el Cerro Nutibara se realizará el Festival de Música Popular, este 5, 6 y 7 de agosto, de 1:00 p. m. a 7:00 p.m.

Cabe recordar que el Cerro Nutibara es uno de los siete cerros tutelares de Medellín, requiriendo especial cuidado, por lo que es importante no molestar la fauna silvestre ni arrancar flores o plantas; botar bien los residuos; hacer el menor ruido posible; no utilizar cometas y no realizar fogatas.

