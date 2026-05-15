Resumen: Con este tipo de estrategias, la Alcaldía Local de Fontibón ratifica su liderazgo en la implementación de acciones que promueven el desarrollo social y económico de la localidad

Feria de Empleo con 500 vacantes en Fontibón este viernes 15 de mayo: no te la pierdas

Accede a 500 vacantes laborales en la Feria de Empleo este viernes 15 de mayo de 2026, en el Parque Fundacional de Fontibón, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. Esta iniciativa de la Alcaldía Local de Fontibón ofrecer oportunidades en distintos sectores económicos, permitiendo que jóvenes, madres cabeza de hogar, personas en búsqueda de su primer empleo y ciudadanos en proceso de reincorporación laboral, encuentren alternativas para mejorar su calidad de vida y estabilidad económica. ¡Asiste pos tu hoja de vida actualizada!

La Feria de Empleo en Fontibón es un espacio diseñado para acercar la oferta laboral a la comunidad y facilitar procesos de selección más ágiles, incluyentes y descentralizados.

Esta iniciativa refleja el compromiso de la Alcaldía Local de Fontibón con la generación de empleo formal, el fortalecimiento del tejido productivo y la construcción de oportunidades reales para cientos de familias bogotanas. Gracias al trabajo articulado entre la administración distrital y las empresas participantes, los asistentes podrán acceder directamente a procesos de convocatoria, orientación y postulación laboral.

La Feria de Empleo contará con oportunidades en distintos sectores económicos, permitiendo que jóvenes, madres cabeza de hogar, personas en búsqueda de su primer empleo y ciudadanos en proceso de reincorporación laboral encuentren alternativas para mejorar su calidad de vida y estabilidad económica.

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Con este tipo de estrategias, la Alcaldía Local de Fontibón ratifica su liderazgo en la implementación de acciones que promueven el desarrollo social y económico de la localidad, acercando los servicios institucionales a la ciudadanía y generando resultados concretos en materia de empleabilidad.

La Administración local invita a toda la comunidad interesada a participar activamente en esta convocatoria y asistir con su hoja de vida actualizada. Esta feria representa una oportunidad clave para acceder a empleo digno, fortalecer el crecimiento económico local y avanzar hacia una Bogotá con más oportunidades para todos.

Para acceder a las vacantes laborales durante la Feria de Empleo liderada por la Alcaldía Local de Fontibón y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.