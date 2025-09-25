Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fenalco, en su Congreso Nacional de Comerciantes, criticó duramente al Gobierno Petro por "discursos de odio", corrupción y retroceso, pidiendo unidad para las próximas elecciones.

Fenalco critica ‘discursos de odio’ y acusa al Gobierno Petro de retroceder al país

El Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, realizado en Medellín, se convirtió en una tribuna de duras críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, criticó duramente el «discurso de odio» del actual Gobierno y de generar un clima de violencia e inestabilidad democrática.

Ante cientos de empresarios, Cabal aseguró que Colombia necesita gobernantes que no tomen posición según la afinidad ideológica y denunció que el país ha retrocedido «tres décadas en desarrollo y progreso» bajo la administración actual.

«Estamos aburridos de la incoherencia, inconsistencia, incontinencia verbal, vulgar, triste, inmadura, que ha producido desprecio por las instituciones», sentenció Cabal.

Lea también: Fico Gutiérrez a empresarios en Medellín durante el Congreso de Fenalco: ‘Sí se puede trabajar de la mano’

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El líder gremial hizo un llamado a la unidad de los sectores, enfatizando la cercanía de las próximas elecciones presidenciales y la necesidad de un «gran proyecto colombiano a 30 años» que brinde continuidad institucional y supere los vaivenes políticos.

Las críticas de Fenalco fueron respaldadas por líderes locales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aprovechó su intervención para indicar que Colombia necesita una cabeza que recupere el sistema de salud y sepa rodearse bien, «alguien que no odie a los millones de colombianos».

Fenalco también defendió la libertad de empresa, la propiedad privada y el rol de las instituciones que hacen «contrapeso al Gobierno Nacional».

Más noticias de Medellín