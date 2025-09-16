Resumen: La rápida reacción de las autoridades permitió la recolección de evidencias y el inicio de una investigación para dar con el paradero del responsable, de quien ya se tendría indicios de su identidad

¡Ya hay un nombre! Feminicidio en inquilinato de Niquía: A Bibiana le habría cortado el cuello «un amigo»

Minuto30.com .- En las últimas horas, una mujer de aproximadamente 35 años fue hallada sin vida en un inquilinato del barrio Niquía, en el municipio de Bello.

La víctima, que presentaba múltiples heridas de arma cortopunzante, fue encontrada desnuda y en un charco de sangre. El hallazgo, que se registró a las 3:38 a. m., ha conmocionado a la comunidad.

El cuerpo de la mujer habría sido encontrada por un testigo que residía en el lugar, quien relató que la conoció por redes sociales. Horas antes del crimen la víctima habría hecho una videollamada en la que apareció acompañada de un «amigo» del que nadie sabía mucho.

Identidad de la mujer

Versiones extraoficiales afirman que el presunto agresor habría salido de la escena del crimen a eso de las 3:05 a.m. del pasado lunes 15 de septiembre; cuando vecinos ingresaron al lugar, encontraron a la mujer ensangrentada y sin signos vitales. La rápida reacción de las autoridades permitió la recolección de evidencias y el inicio de una investigación para dar con el paradero del responsable.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Bibiana María U. G., de 35 años, nacida en Sabaneta.

Acuchillada en el cuello

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entregó detalles de la investigación como que el lugar donde se presentó la muerte es un inquilinato y el crimen ocurrrió en el tercer piso del inmueble. El cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca en el cuello.

identificaron al presunto asesino

Segun reporte oficial, ya hay un nombre y una identificación que hace parte del proceso judicial, por lo que espera dar resultados en los próximos días con la captura del agresor.

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía metropolitana del Valle de Aburrá lamentó la muerte de la mujer y aseguró que la Policía Nacional seguirá trabajando para proteger a las mujeres de la violencia.