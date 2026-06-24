Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Feminicidio en Támesis: Mujer venezolana murió a manos de quien sería su pareja

    La administración municipal y los habitantes del sector han pedido que el caso no quede en la impunidad

    Publicado por: SoloDuque

    Feminicidio en Támesis: Mujer venezolana murió a manos de quien sería su pareja

    Resumen: Ante la gravedad de la situación, el mandatario local, Juan Pablo Pérez, utilizó sus redes oficiales para rechazar de manera contundente el crimen y exigir resultados inmediatos a las autoridades judiciales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La comunidad del municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño, se encuentra consternada tras conocerse el asesinato de una joven de 20 años y de nacionalidad venezolana. El trágico hecho, que es investigado bajo la hipótesis de un presunto feminicidio, ocurrió en la vereda Travesías, una zona rural de la localidad.

    El pronunciamiento del alcalde Juan Pablo Pérez

    Ante la gravedad de la situación, el mandatario local, Juan Pablo Pérez, utilizó sus redes oficiales para rechazar de manera contundente el crimen y exigir resultados inmediatos a las autoridades judiciales.

    «Tamesinos, con profundo dolor he sido informado de un presunto feminicidio ocurrido en la vereda Travesías, donde una joven de 20 años, de nacionalidad venezolana, perdió la vida en hechos que son materia de investigación y están siendo atendidos por las autoridades.

    Rechazamos de manera categórica este acto de violencia y hacemos un llamado a la Policía, la Fiscalía y a toda la institucionalidad para que actúen con la mayor celeridad y contundencia, esclarezcan lo sucedido y den con el responsable de este crimen».

    feminicidios

    Estado de la investigación

    Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General de la Nación han entregado detalles específicos sobre cómo se registraron los hechos o el tipo de arma utilizada.

    La administración municipal y los habitantes del sector han pedido que el caso no quede en la impunidad y que se desplieguen todas las capacidades institucionales para capturar al agresor a la mayor brevedad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Centro de Lavado Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.