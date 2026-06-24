Resumen: Ante la gravedad de la situación, el mandatario local, Juan Pablo Pérez, utilizó sus redes oficiales para rechazar de manera contundente el crimen y exigir resultados inmediatos a las autoridades judiciales

Feminicidio en Támesis: Mujer venezolana murió a manos de quien sería su pareja

Minuto30.com .- La comunidad del municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño, se encuentra consternada tras conocerse el asesinato de una joven de 20 años y de nacionalidad venezolana. El trágico hecho, que es investigado bajo la hipótesis de un presunto feminicidio, ocurrió en la vereda Travesías, una zona rural de la localidad.

El pronunciamiento del alcalde Juan Pablo Pérez

Ante la gravedad de la situación, el mandatario local, Juan Pablo Pérez, utilizó sus redes oficiales para rechazar de manera contundente el crimen y exigir resultados inmediatos a las autoridades judiciales.

«Tamesinos, con profundo dolor he sido informado de un presunto feminicidio ocurrido en la vereda Travesías, donde una joven de 20 años, de nacionalidad venezolana, perdió la vida en hechos que son materia de investigación y están siendo atendidos por las autoridades.

Rechazamos de manera categórica este acto de violencia y hacemos un llamado a la Policía, la Fiscalía y a toda la institucionalidad para que actúen con la mayor celeridad y contundencia, esclarezcan lo sucedido y den con el responsable de este crimen».

Estado de la investigación

Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General de la Nación han entregado detalles específicos sobre cómo se registraron los hechos o el tipo de arma utilizada.

La administración municipal y los habitantes del sector han pedido que el caso no quede en la impunidad y que se desplieguen todas las capacidades institucionales para capturar al agresor a la mayor brevedad.