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Resumen: El presunto feminicida, identificado como Belisario, fue detenido gracias a la rápida reacción de la Policía y el aviso de la comunidad. La víctima, Luz Mery, deja a tres niños pequeños que ya se encuentran bajo protección del Estado.

Feminicidio en Itagüí: Belisario asesinó a Luz Mery, dejó una nota de perdón en la pared y fue capturado

Minuto30.com .- El municipio de Itagüí se encuentra consternado tras un grave hecho de violencia intrafamiliar que cobró la vida de una mujer identificada como Luz Mery. Su compañero sentimental, un hombre llamado Belisario, fue capturado en las últimas horas como el presunto responsable de este atroz crimen ocurrido al interior de su propia vivienda.

Ambos implicados, tanto la víctima como el agresor, son de nacionalidad venezolana.

El crimen, la nota y la captura

El Secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, entregó detalles del operativo que permitió la rápida detención del sujeto antes de que lograra huir, destacando el papel fundamental de la información oportuna brindada por la comunidad.

Uno de los detalles más escabrosos revelados por las autoridades tras inspeccionar la escena del crimen, es que el agresor intentó justificar su accionar a través de un mensaje escrito:

«A connotar que Belisario, después de que ciega la vida de su compañera sentimental, la madre de sus hijos, deja una nota en la pared, que lo perdone por este hecho tan grave», detalló el Secretario Otálvaro.

El funcionario confirmó que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encargará de imputarle los cargos correspondientes, ya sea por homicidio agravado o feminicidio.

Restablecimiento de derechos para los menores

El desenlace de este crimen deja una dolorosa realidad: tres niños de 9, 6 y 3 años de edad quedaron huérfanos tras perder a su madre.

Frente a esta situación, Johana Castaño-Vanegas, Secretaria de Familia de Itagüí, lamentó profundamente el suceso y confirmó que se activó una ruta inmediata para salvaguardar a los pequeños. «Hemos buscado la protección de los tres menores a través de la Policía de Infancia, Adolescencia y Familia, quienes en este momento se encuentran en compañía de las autoridades encargadas del restablecimiento de sus derechos», aseguró la funcionaria.

Un llamado urgente a romper el silencio

Tanto la Secretaría de Seguridad como la de Familia hicieron un angustioso llamado a la prevención. Durante la investigación se confirmó que Luz Mery no contaba con ninguna medida preventiva ni había solicitado acompañamiento previo por situaciones de violencia.

«Mujeres, no se queden calladas. No queremos más muertes. No queremos más víctimas. Estamos para acompañarlas», fue el sentido mensaje de la Secretaria de Familia, recordando que las mujeres del Valle de Aburrá tienen a su disposición la Línea 123 Mujer Metropolitana y los canales institucionales para recibir apoyo inmediato ante cualquier signo de maltrato físico, psicológico o verbal.