Resumen: Dictan medida de aseguramiento contra Luis Alberto Álvarez por el feminicidio de Daniela Mendivelso en un hotel de Medellín. Detalles del caso y cargos imputados.

A la cárcel el sujeto que habría abusado y estrangulado a Daniela en un hotel de Medellín

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alberto, de 33 años, señalado como el presunto responsable de un atroz crimen que ha conmocionado a la capital antioqueña.

Los hechos, que configuran un grave caso de feminicidio, ocurrieron el pasado 7 de abril en el interior de un hotel ubicado en el centro de la ciudad.

Según la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima, identificada como Daniela, ingresó al establecimiento en compañía del hoy procesado.

Según la Fiscalía, presuntamente tras pasar la noche en la habitación, Luis Alberto abandonó el lugar a la mañana siguiente portando un costal y utilizando como excusa que saldría a comprar el desayuno para no levantar sospechas entre los empleados del hotel. Sin embargo, al ingresar al cuarto, el personal halló el cuerpo sin vida de la joven.

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El dictamen de Medicina Legal fue contundente al revelar que Daniela no solo presentaba múltiples heridas provocadas con arma cortopunzante, sino que también fue víctima de abuso sexual y, finalmente, su muerte se produjo por estrangulamiento, lo que evidencia la sevicia del ataque.

Por la gravedad de lo sucedido, una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio le imputó a Luis Alberto los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y hurto calificado, todas estas conductas con el agravante de la vulnerabilidad de la mujer.

Durante las audiencias concentradas, el procesado decidió no aceptar los cargos formulados por el ente acusador; no obstante, debido a la peligrosidad que representa y a las pruebas técnicas recolectadas en la escena, el juez determinó que deberá enfrentar el juicio tras las rejas.

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