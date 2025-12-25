Resumen: El tono del mensaje navideño de Trump no solo es una pieza de comunicación doméstica, sino una señal para los mercados y líderes internacionales sobre la dirección que mantendrá la Casa Blanca en 2026

Polémico mensaje navideño de Donald Trump: «¡Feliz Navidad a todos, incluso a la escoria de la izquierda radical!»

Minuto30.com .- Fiel a su estilo directo y combativo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió la noche del 24 de diciembre un mensaje de Navidad que ha sacudido las redes sociales. A través de sus plataformas oficiales, el mandatario combinó los deseos festivos con una férrea defensa de sus políticas y fuertes calificativos hacia la oposición.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero que está fallando estrepitosamente”, inició Trump en su comunicado, marcando el tono de una jornada que suele ser de tregua política, pero que bajo su administración se mantiene en alta tensión.

El balance de Trump: Economía, fronteras y seguridad

El presidente aprovechó la festividad para presentar lo que considera los mayores logros de su mandato hasta la fecha. Según Trump, Estados Unidos ha superado las crisis del pasado, destacando puntos clave que resuenan en su base electoral.

Con respecto a la economía, el presidente de Estados Unidos resaltó un mercado de valores récord, el fortalecimiento de los fondos de pensiones (401K) y la ausencia de inflación.

Habló también sobre el PIB, destacando que el Producto Interno Bruto alcanzó ayer un 4.3%, superando en dos puntos las expectativas de los analistas.

Se refirió a fronteras y ley, aseguró que su administración ha terminado con las “fronteras abiertas” y que las cifras de criminalidad son las más bajas en décadas.

Y no dejó atrás los aranceles, donde afirmó que su política en este tema ha generado “billones de dólares en crecimiento y prosperidad”.

Un mensaje contra la agenda progresista

En su mensaje, Trump también se refirió directamente a temas de la agenda cultural y social, mencionando que bajo su liderazgo ya no se permite la participación de “hombres en deportes femeninos” ni programas de identidad de género generalizados, asegurando que su enfoque ha fortalecido la seguridad nacional y el respeto internacional.

“Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡Dios bendiga a América!”, concluyó el mensaje firmado como “Presidente DJT”, el cual ya cuenta con millones de reacciones en todo el mundo.

Impacto Global

El tono del mensaje navideño de Trump no solo es una pieza de comunicación doméstica, sino una señal para los mercados y líderes internacionales sobre la dirección que mantendrá la Casa Blanca en 2026. Mientras sus seguidores celebran la firmeza de sus palabras, sus críticos califican el mensaje como divisivo en una fecha que debería fomentar la unidad.

Aquí más Noticias Internacionales