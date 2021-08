Feliz cumpleaños Evaluna| Vea las románticas dedicatorias de Camilo

Evaluna Montaner cumple hoy, sábado 7 de agosto 24 años de vida y ha recibido innumerables muestras de cariño por parte de su familia, amigos y seguidores, pero sin duda, las más especiales han sido las dedicatorias con las que su esposo, Camilo Echeverry ha inundado las redes sociales.

Pero el primero en hablar del cumpleaños de la menor de los Montaner, fue su padre, el tambien cantante Ricardo Montaner quien escribió, «la que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida… yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti… Te amo chiquita”.

Las dedicatorias de Camilo a su esposa Evaluna

El interprete de «Bebé» publicó imágenes de momentos junto a su esposa acompañado de conmovedores mensajes.

En una de ellas escribió, «hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato… Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida».

Y siguieron los elogios, en otra publicación dijo, «esto parece un frame de una peli. Hagamos una peli donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños uapa”.

Dato: A principios de febrero de 2021 la pareja cumplió su primer año de casados, una unión que ha emocionado a cientos de seguidores que están felices por la unión y amor que brota en la pareja.

Como en la vida real. pic.twitter.com/jF0lSSRpON — Camilo (@CamiloMusica) August 7, 2021

Amo estar en primera fila para ver todo lo que Dios está creando en ti! pic.twitter.com/NrB0vP0pnZ — Camilo (@CamiloMusica) August 7, 2021

Hoy cumple años la dueña de mis carcajadas pic.twitter.com/K96pHOaRhL — Camilo (@CamiloMusica) August 7, 2021