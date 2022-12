Joao Félix: «El Atlético para cuando termine el Mundial, estoy centrado aquí»

Doha, 9 dic (EFE).- Sonriente, en su primera rueda de prensa desde que llegó a Catar, más allá de sus declaraciones en zona mixta tras los encuentros, el delantero Joao Félix insistió en que sólo piensa en el Mundial 2022, pospuso cualquier opinión sobre su posible salida en este mercado de invierno del Atlético de Madrid a la finalización del torneo y remarcó que la identidad de su selección «siempre es la misma» con Cristiano Ronaldo o sin él en el campo.

«No» siente ansiedad ni presión el atacante por su futuro en el club rojiblanco, en el aire por su idea de salir tras el desencuentro que mantiene con Diego Simeone, su entrenador, y por la apertura de la directiva del Atlético a analizar cualquier oferta buena que llegue por él, por el que pagó en 2019 los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión al Benfica, más los siete de gastos en la financiación.

«Estoy absolutamente centrado aquí, en la selección, concentrado en hacer un gran Mundial y ayudar a este equipo a dar un alegría a los portugueses. El Atlético de Madrid es para cuando termine la Copa del Mundo, ahora estoy concentrado aquí», abundó Joao Félix.

¿Se siente más feliz cuando juega con la selección portuguesa que con el conjunto madrileño? «Son formas y mentalidades diferentes de jugar. Aquí estoy para jugar por mi país. He estado jugando con algunos de mis compañeros desde hace diez años. Con Dalot desde que tenía nueve. Son jugadores con los que estoy acostumbrado a jugar, hablamos el mismo idioma, jugamos juntos en otros clubes y sólo el hecho de que representemos a Portugal es una alegría extra», contestó el delantero.

No habló de la polémica sobre si Cristiano Ronaldo amenazó o no con irse de la concentración de la selección tras su suplencia ante Suiza. «No voy a responder sobre eso. Ya está hablado. Quiero dejar un mensaje a todos los portugueses y a los medios de comunicación. Portugal está en una gran competición, tenemos que estar todos más unidos y no entorpecer el ambiente que tenemos en la selección», trasladó el atacante a la prensa en su comparecencia en el Centro Nacional de Convenciones de Catar.

No cree, tampoco, que la presencia o no de Cristiano condicione el juego de su equipo: «No siento eso. No siento esa obligación de pasar el balón a Cristiano. Siempre intentamos hacer lo mejor en el campo, pasar la pelota cuando vemos que es la mejor solución. No siento esa necesidad como dijo Fonte. La táctica es la misma esté o no en el campo. Siempre hemos jugado igual desde el primer partido. Nuestra identidad siempre es la misma».

Mientras asume que «tal vez sea demasiado» que lo comparen con Kaká, porque el brasileño «lo ganó todo, fue Balón de Oro» y él «todavía» está «empezando», ya enfoca a Marruecos, su adversario este sábado en los cuartos de final del Mundial: «Toda las selecciones tienen una manera diferente de jugar. Sabemos su forma de jugar. Es un partido muy complicado en los cuartos de final. Estamos preparados».

Portugal perdió 2-1 contra Corea del Sur, pero reaccionó con un 6-1 a Suiza. «Cuando perdemos no está todo mal ni cuando ganamos está todo bien. Somos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. El 6-1 a Suiza fue una gran victoria, pero tenemos que tener los pies en la tierra para hacer un buen encuentro ante Marruecos», advirtió el futbolista, antes de medirse a Achraf Hakimi.

«Todos sabemos que es uno de los mejores laterales del mundo, juega en uno de los mejores equipos del mundo y demuestra desde hace años que es un gran jugador. Va a ser un duelo interesante. Él va a defender a su país, yo al mío… Y espero ganar yo», expresó el atacante portugués, goleador y asistente en una ocasión durante el torneo.

