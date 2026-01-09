Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4
    Félix Antonio Villada desapareció en Medellín

    Desapareció en la ciudad de Medellín el día 1 de enero de 2026

    Publicado por: Juan Manuel

    Félix Antonio Villada desapareció en Medellín

    Resumen: Félix Antonio Villada Arias es un hombre de 70 años que desapareció en la ciudad de Medellín el día 1 de enero de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Félix Antonio Villada Arias es un hombre de 70 años que desapareció en la ciudad de Medellín el día 1 de enero de 2026.

    Como señas particulares, Félix presenta parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, lo cual puede afectar su movilidad y requerir ayuda de terceros. Al momento de su desaparición vestía una camisa verde claro, pantalón jean azul y chanclas Crocs con estampado militar.

    En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, piel trigueña y mide aproximadamente 1,70 metros. Tiene cabello ondulado de color canoso, ojos cafés, boca pequeña y labios delgados.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


