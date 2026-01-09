Félix Antonio Villada desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Félix Antonio Villada Arias es un hombre de 70 años que desapareció en la ciudad de Medellín el día 1 de enero de 2026.

Félix Antonio Villada Arias es un hombre de 70 años que desapareció en la ciudad de Medellín el día 1 de enero de 2026.

Como señas particulares, Félix presenta parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, lo cual puede afectar su movilidad y requerir ayuda de terceros. Al momento de su desaparición vestía una camisa verde claro, pantalón jean azul y chanclas Crocs con estampado militar.

En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, piel trigueña y mide aproximadamente 1,70 metros. Tiene cabello ondulado de color canoso, ojos cafés, boca pequeña y labios delgados.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes