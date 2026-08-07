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Resumen: El rey Felipe VI llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella, en su primera visita a la capital del Valle del Cauca. El monarca fue recibido con honores militares en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y tiene previsto reunirse con el presidente electo antes de participar en la ceremonia. Al evento también acudirán otros mandatarios y delegaciones internacionales.

¡Felipe VI ya está en Cali! Rey de España llegó para la posesión de Abelardo de la Espriella

Felipe VI, rey de España, llegó este viernes 7 de agosto a Cali para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para esta tarde en la capital del Valle del Cauca.

El avión que transportaba al monarca aterrizó después de las 7:00 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Allí fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez.

Felipe VI llegó acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien hace parte de la delegación española durante el viaje.

Así fue el recibimiento al monarca español

Luego de su llegada, el rey participó en los actos protocolarios preparados para su recibimiento. Un destacamento de cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, de la Fuerza Aérea Colombiana, le rindió honores militares.

👑 El rey Felipe VI llega a Colombia para la toma de posesión presidencial. El monarca español arribó a Cali, donde fue recibido por autoridades locales para asistir a la ceremonia de investidura de @ABDELAESPRIELLA como 43.º presidente de Colombia. El acto se llevará a cabo en… pic.twitter.com/7ONIRvB3UM — Político Latam (@politico_latam) August 7, 2026

Después, Felipe VI recorrió la alfombra roja junto a la canciller colombiana, mientras que detrás de ellos avanzaron José Manuel Albares y el embajador español.

El monarca también sostuvo un breve encuentro con las autoridades que acudieron al aeropuerto antes de retirarse del lugar para continuar con las actividades previstas durante su estadía.

La llegada tiene además un carácter histórico para la ciudad, pues es la primera vez que un rey de España visita Cali, de acuerdo con la información difundida sobre la agenda del monarca.

Felipe VI se reunirá con Abelardo de la Espriella

Antes de dirigirse al lugar de la ceremonia de posesión, el rey tiene previsto mantener una reunión privada con Abelardo de la Espriella.

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El encuentro se desarrollará en el Centro Cultural de Cali, sede de la Secretaría de Cultura de la ciudad, ubicada en el centro histórico.

Posteriormente, Felipe VI asistirá al acto de investidura presidencial, que comenzará a las 3:00 de la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De acuerdo con la agenda prevista, el monarca regresará a España una vez termine la ceremonia.

La relación de Felipe VI con las posesiones presidenciales en Colombia

La presencia del rey español en esta jornada no es nueva dentro de su relación institucional con Colombia. Felipe VI ha participado anteriormente en diferentes ceremonias de transmisión de mando en el país.

Su vínculo con Colombia comenzó décadas atrás. En 1983, cuando todavía era Príncipe de Asturias, realizó su primer viaje oficial en solitario a Cartagena, con motivo de la celebración de los 450 años de fundación de la ciudad.

Posteriormente, asistió a las posesiones presidenciales de Andrés Pastrana, en 1998, y Álvaro Uribe Vélez, en 2002 y 2006, todavía como príncipe. Ya como rey, estuvo presente en las ceremonias de Juan Manuel Santos, en 2010, y Gustavo Petro, en 2022.

La ceremonia de este viernes representa, por tanto, una nueva participación del monarca en una posesión presidencial colombiana, aunque esta vez fuera de Bogotá.

Cali recibe a delegaciones internacionales

Entre las autoridades internacionales que asistirán a la posesión se encuentran los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras, entre otros representantes internacionales.

El alcalde Alejandro Eder también se refirió al recibimiento de las delegaciones internacionales que llegaron a la ciudad para la jornada.

“Hoy recibimos a la mayoría de las delegaciones de alto nivel. Es un grandísimo honor para Cali”, declaró el mandatario.

Con la llegada de Felipe VI y de los demás representantes extranjeros, Cali concentra este viernes buena parte de la agenda internacional relacionada con la posesión presidencial. Para el monarca español, la jornada incluye el encuentro privado con el presidente electo, su participación en la ceremonia y posteriormente el regreso a España.