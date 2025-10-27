Felipe Casas desapareció en el municipio de Jardín

Resumen: Felipe Casas es un hombre de 37 años que desapareció el 4 de mayo de 2024 en el municipio de Jardín, Antioquia.

En cuanto a su morfología, Felipe tiene contextura delgada y rostro ovalado de piel blanca. Su cabello es largo, ondulado y de color castaño claro, sin particularidades destacables. No presenta calvicie, barba ni bigote, lo que hace más visibles sus rasgos faciales.

Sus ojos son de tamaño medio y color café, y su nariz es recta. Su boca es grande con labios gruesos, y sus orejas presentan lóbulos separados.

