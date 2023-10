Federico Mayor Zaragoza insta a terminar con las «decisiones no vinculantes» de las COP

in

Lourdes Uquillas

Madrid, 31 oct (EFE).- El exdirector de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) Federico Mayor Zaragoza insta a terminar con las decisiones "no vinculantes" en las cumbres del clima y el veto en instituciones internacionales y expresa su preocupación por la herencia generacional y ambiental.

En la conjunción entre paz y medioambiente, "ya en 1968 había preocupación por los temas ambientales" y por la herencia que se dejará a las futuras generaciones, asegura a EFE Mayor Zaragoza, director de la Fundación Cultura de Paz, defensor de los derechos humano, de la educación, la ciencia y el medioambiente, pero sobre todo de "un mundo democrático" y pacífico.

Ahora, dice que se habla de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que "es una pauta muy buena" y le parece "perfecto" seguirlos, pero se pregunta si verdaderamente son la solución cuando se sabe a continuación que "no se van a poner en práctica".

"Cuando sabemos que en las cumbres sobre el medio ambiente, en las COP, se toman decisiones no vinculantes, y si no son vinculantes, no son compromisos", asevera, y se cuestiona nuevamente: "Pero ¿qué es eso?, ya está bien que estemos todo el día engañando a la gente y haciendo que se desvíen las acciones fundamentales".

En 1968, recuerda, el empresario italiano Aurelio Peccei, gerente de la Fiat, fundó el Club de Roma y en el libro "The Limits to Growth" ya advertía de que se debía "limitar el crecimiento", y luego alertó de las "situaciones irreversibles" en "Ante el Abismo".

"No nos hizo caso nadie. Todas las propuestas fuera", lamenta, antes de recordar que después la Unesco creó el programa "El hombre y la biósfera", aunque el esfuerzo tampoco fue reconocido.

Mayor Zaragoza rememora también su participación en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y en la elaboración del documento la "Agenda 21", pensando ya en una agenda para el siguiente siglo, pero "el G7 no le dedicó ni diez minutos" y descartaron "todo aquel magnífico programa que lo sigue siendo".

Ante la imposibilidad de realizar cambios, dice, fue entonces, al ver el "dominio de las potencias económicas" cuando "sin obedecer las pautas del G7" cambió el programa educativo de la Unesco, porque "era un programa totalmente colonial", por uno nuevo que recogía la "educación para todos y para toda la vida".

Esta situación "no gustó" a los supremacistas, sobre todo a John Bolton, entonces representante Permanente de Estados Unidos ante la ONU y después exasesor del expresidente Donald Trump, quien le reprochó lo que había hecho.

Más tarde, explica Mayor Zaragoza, con el apoyo de los expresidentes Mandela y Mijail Gorbachov (la ex Unión Soviética), decidieron elaborar "una declaración y un plan de acción para una cultura de paz, porque la paz no es la paz de los ejércitos, la paz es la paz de las conciencias de todos los seres humanos".

Un proyecto que se aprobó "por consenso" en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Como experto en ciencia, dice, "es fundamental la palabra irreversible, también en el caso del medio ambiente, porque en el momento en que se alcanzan puntos de irreversibilidad, significa que ya no tiene solución". "Y esto es lo peor de todo, la peor de las situaciones que se pueden dar, cuando un problema no tiene solución".

Y señala el caso del deshielo del Ártico, "un fenómeno irreversible", asegura, y "una irresponsabilidad, sobre todo pensando en las generaciones futuras", algo que le preocupa mucho porque tiene cinco bisnietos pequeños, porque además "el hielo de tantos siglos tiene grandes bolsas de metano", con lo cual "se complica más el efecto nocivo".

Por ello, dice, es necesario tener "actores motivados y eficientes". "Si no nos ocupamos ahora, esto ya no tendrá solución", enfatiza.

"Se acaba el tiempo, pero todavía podemos, al menos paliar, ya no evitar, los efectos actuales de la degradación del medio ambiente, de la inhabitabilidad progresiva de la tierra", añade.

Mayor Zaragoza explica que está trabajando en la creación de "un network global" para "movilizar a unas 3.000 universidades, e instituciones de ciencia y arte, para tener voz", porque "la ciencia está acallada, está silenciosa porque está silenciada".

Ademas, dice, está escribiendo un texto llamado "Deber de Memoria, delito de silencio" y alega: "Tenemos que tener recuerdo de lo que ha pasado para que no vuelva a pasar", porque "está aquí la salud de nuestros hijos y de nuestros descendientes".

Por: EFE