Fico propuso sacar a los encapuchados de las universidades del país

Luego de que el precandidato presidencial, Sergio Fajardo fuera sacado por un grupo de encapuchados de la Universidad Tecnológica de Pereira, el también precandidato por el Equipo Colombia, Federico Gutiérrez, propuso que los encapuchados sean sacados de las universidades del país.

«A los que tenemos que sacar de las universidades son a los encapuchados y los vamos a sacar El país sabe cuál es nuestro carácter, lo que nosotros hacemos y no nos vamos a dejar intimidar. Hay que recuperar los espacios educativos para los estudiantes, los profesores y la academia».

Federico Gutiérrez realizó estas declaraciones durante su visita a los municipios de Bello y Sabaneta, e incluso insinuó que estas personas tienen un candidato, pero no dio nombres. «Imagínense quién es el candidatos de ellos e imagínense que gobiernen. Eso no puede pasar. Esos proyectos populistas no pueden llegar al poder. Vamos a defender la democracia y las libertades».

