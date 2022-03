Partido de la U respalda la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez

in

Continúa la carrera de los diferentes candidatos por ganar la presidencia de Colombia, para lo cual, buscan hacer alianzas con diferentes partidos políticos, así es el caso de Federico Gutiérrez, quien recibió el respaldo del Partido de la U para llegar a la Casa de Nariño.

Así quedó establecido durante una reunión que sostuvo este miércoles el candidato presidencial, con Enrique Peñalosa y la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, en la cual, se firmó un acuerdo programático en el que se habla de temas de relacionamiento económico, la transición energética, la generación de empleo, el fortalecimiento del sector agroindustrial, entre otros temas.

“Trabajamos de la mano de cada uno de los candidatos del Equipo por Colombia y hoy estamos aquí como Equipo por Colombia, como Partido de la U, diciéndole a Fico que lo apoyamos. Fue unánime la bancada que le dio su apoyo después de escucharle su plan de gobierno”, comentó Dilian Francisca Toro.

Por su parte, Federico Gutiérrez manifestó que «como yo no sufro ni tengo problemas, ni sufro de superioridad moral, yo no me creo ni el único ni el mejor, creo que hay gente muy buena en todos los sectores políticos, ideológicos y sociales. Yo qué voy a hacer, voy a sacar lo mejor de los colombianos estén donde estén y los voy a invitar a que juntos saquemos el país adelante”, puntualizó.

Con nuestra bancada del @partidodelaucol nos reunimos con @ficogutierrez para presentarle nuestra propuesta ideológica que responda a los cambios estructurales que Colombia requiere, apostándole a una política innovadora que brinde soluciones concretas a los ciudadanos. pic.twitter.com/z1V8GpfoWk — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) March 23, 2022

