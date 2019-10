Federación reacciona a noticias filtradas: NO ES CIERTO que James y Falcao pidieron no estar en la tricolor

El Presidente de la Federación colombiana de Fútbol Ramón Jesurun y el D.T. Carlos Queiroz, se refirieron a través de comunicado de prensa sobre las noticias de las últimas horas sobre un supuesto pedido de jugadores para no ser convocados en la fecha de amistosos.

Al respecto, varios medios filtraron información sobre una conversación entre Queiroz y los jugadores James Rodríguez y Radamel Falcao.

Así quiso aclarar FCF la situación:

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, y el director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Carlos Queiroz, comunican a la opinión pública que:

Las conversaciones privadas entre el técnico y los jugadores son inviolables, reservadas y confidenciales. Éstas están basadas en una confianza inquebrantable y con una confidencialidad absoluta. Nada ni nadie hará romper este vínculo de lealtad entre el entrenador y los jugadores, sea cual sea el precio que se deba pagar.

Queremos reiterar que no es cierto que los jugadores James Rodríguez o Falcao García hayan hecho una solicitud o un pedido especial para no estar al servicio de la Selección Colombia. No hubo, no hay y nunca habrá, acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la Selección de Colombia. En ninguna circunstancia o de cualquier modo el presidente de la

Federación Colombiana de Fútbol desmintió al director técnico Carlos Queiroz y todas las interpretaciones en ese sentido son erradas y sin sentido.

La claridad, el respeto y la honestidad son valores que siempre deben estar presentes, pero que hoy están inmersos en un mundo impune por la especulación, la mentira y la hipocresía. El nivel de desinformación, creado en torno a un caso que no existe, intentando dividir y crear daños en la armonía, cohesión y confianza entre jugadores, director técnico y presidente de la FCF es triste y lamentable.