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Resumen: José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, calificó los comicios del 21 de junio como una decisión vital para la "subsistencia de la democracia y sus instituciones"

FEDEGÁN oficializa su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella

Minuto30.com .- La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) anunció este 10 de junio de 2026, desde Montería, su apoyo irrestricto y unánime a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 21 de junio.

Puntos Clave del Anuncio:

El contexto: La decisión se oficializó mediante una proposición firmada durante la versión 64 de la Feria Nacional de la Ganadería en Córdoba.

Compromiso del candidato: A través de un encuentro telefónico, De La Espriella aseguró al gremio todas las garantías, reconocimiento y el lugar que merecen dentro de su plan de gobierno, denominado «Patria Milagro».

Representatividad del gremio: FEDEGÁN agrupa a cerca de 700.000 familias ganaderas y más de 1.000.000 de trabajadores del campo, siendo un actor clave en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.

La Postura Gremial

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, calificó los comicios del 21 de junio como una decisión vital para la «subsistencia de la democracia y sus instituciones». Lafaurie advirtió sobre la deuda histórica de abandono estatal hacia el campo y señaló que De La Espriella representa la única opción para preservar el orden y las libertades necesarias para el desarrollo económico.

Agenda de las Siete Revoluciones

El dirigente gremial reveló una hoja de ruta con los frentes de trabajo que esperan desarrollar de la mano del eventual gobierno de De La Espriella:

Seguridad: Frenar la violencia y la pobreza combatiendo su causa principal: el abandono estatal del campo.

Vías terciarias: Ejecutar un plan de choque para conectar las zonas rurales con el resto del país.

Asociatividad campesina: Fortalecer a los pequeños productores (minifundistas), especialmente en el subsector lechero.

Productividad rural: Implementar políticas coherentes con el potencial del país para garantizar la seguridad alimentaria y consolidar a Colombia como potencia exportadora.

Conocimiento: Redirigir los esfuerzos del Estado hacia el verdadero desarrollo intelectual y técnico del agro.

Crédito de fomento agropecuario: Otorgar tasas justas de fomento con asesoría técnica y un estricto control de inversión para evitar el desvío de recursos.

Ganadería sostenible: Convertir los esfuerzos actuales de FEDEGÁN en una política de Estado con apoyo efectivo, contrastando esto con lo que Lafaurie calificó como resultados en «cero» durante la administración Petro.