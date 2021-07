Fecode asegura que los acuerdos pactados para el retorno a las clases no se han cumplido

Pese a que el pasado 8 de julio, Fecode llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud con el fin de retornar a clases de forma presencial, asegura que muchos de los pactos no se han cumplido.

Entre los compromisos pactados para el retorno a clases, se encontraba el cumplimiento del distanciamiento físico, que las autoridades evaluaran de forma constante el nivel de ocupación de las UCI, además se evaluó que si los educadores no tienen completo el esquema de vacunación no pueden regresar a la presencialidad. También, se tuvo en cuenta la decisión del padre de familia, quien tras analizar las condiciones del entorno, decidiría si su hijo retorna de manera presencial o no a las clases.

«Hemos encontrado sedes totalmente abandonadas, sedes que no tienen el personal administrativo, para adelantar las tareas de aseo y mantenimiento de las instituciones educativas», explicó Ómar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode.

Al respecto, la ministra de Educación María Victoria Angulo, se pronunció asegurando que el Gobierno si ha cumplido con lo pactado.

“Se lo hemos dicho a los miembros de Fecode, cada entidad territorial está haciendo un trabajo responsable revisando institución por institución, por ejemplo acá en Medellín hay una institución en la que se van a invertir unos recursos importantes para terminar de adecuar” señaló Angulo.

