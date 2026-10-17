¡Atención! Ya hay fechas de las próximas etapas del Concurso de Méritos de la Contraloría

Resumen: Autoriza a la secretaria técnica del Consejo Superior de Carrera Administrativa para que, consolide la información requerida y de respuesta a los requerimientos de los despachos judiciales a que haya lugar.
El Consejo Superior de Carrera Administrativa, luego de la sesión celebrada el día 16 octubre de 2026 y en cumplimiento de los fallos proferidos por el Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa Putumayo, del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Penal de Cali, del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, y del Tribunal Administrativo de Antioquía Sala Sexta de Decisión, se permite informar que se adoptaron las siguientes decisiones:
- Aprueba la modificación al cronograma de las actividades pendientes del concurso de méritos 2024-2026.
- Dispone la posibilidad de Reclamación frente a la prueba de análisis de antecedentes de la población materialmente afectada por la emergencia, durante los días 03 al 05 de noviembre de 2026; medida diferenciada para las personas afectadas por la emergencia del terremoto del 10 de agosto de 2026. Únicamente las personas identificadas que aportaron el Registro Único de Damnificados expedido por la UNGRD o la autoridad local que haga sus veces, y dentro del término establecido en el acta No 06 del 07 de octubre de 2026 pueden por medio del portal del concurso radicar reclamación contra los resultados publicados el 24 de agosto de 2026.
- Dispone realizar la publicación en la página web del concurso y la página web de la Contraloría General de la República del cronograma de actividades pendientes del concurso de méritos 2024-2026.
- Ordena a la Universidad de Antioquia comunicar a los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 las medidas diferenciales adoptadas.
- Autoriza a la secretaria técnica del Consejo Superior de Carrera Administrativa para que, consolide la información requerida y de respuesta a los requerimientos de los despachos judiciales a que haya lugar.
Cronograma: Cronograma de las actividades pendientes del concurso de méritos 2024-2026.
Acta No. 007 2026 Consejo Superior de Carrera Administrativa
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