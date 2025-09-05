Este viernes, 5 de septiembre, arranca la fecha más esperada del fútbol profesional colombiano.

El país disfrutará durante este fin de semana de la tradicional jornada de clásicos del FPC, fecha, en la que los rendimientos no importan, estos partidos se juegan diferente.

La jornada de clásicos arranca este viernes con el compromiso de Deportivo Pasto contra Boyacá Chicó desde las 6 de la tarde.

A segunda hora, el clásico cafetero, se vivirá en Manizales, sin una de sus grandes figuras como es, Dayro Moreno por el llamado a la Selección Colombia.

Once Caldas recibirá en el estadio Palogrande al Deportivo Pereira, desde las 8:10 de la noche.

Este sábado, 6 de septiembre, cuatro partidos más de los clásicos estarán deleitando a los futboleros del país.

El primer juego será el de Atlético Bucaramanga recibiendo a Alianza de Valledupar, desde las 2 de la tarde.

A segunda hora, desde las 4:10, Llaneros de Villavicencio se medirá al Deportes Tolima en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

¡La fecha más esperada! Arranca la jornada de clásicos del fútbol profesional colombiano

El tercer compromiso será el clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla, compromiso que se disputará en Santa Marta desde las 6:20 de la tarde.

El cuarto partido será el clásico capitalino. Millonarios, estrenando técnico, enfrentará a Independiente Santa Fe, vigente campeón de la Liga BetPlay desde las 8:30 de la noche.

Los cuatro partidos restantes se disputarán el domingo, 7 de septiembre. Envigado recibirá, desde las 2 de la tarde a Águilas Doradas.

A las 4:10 la jornada continúa con el clásico azucarero en donde América de Cali, con técnico interino, recibe al Cali que llega con la presión de los malos resultados.

El clásico de la montaña entre el DIM y Atlético Nacional se disputará desde las 6:20 de la tarde.

Finalmente el clásico joven de la capital entre Fortaleza y La Equidad, cerrará la jornada de clásicos a las 8:30 de la noche.

Más noticias de la Liga BetPlay