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    ¡Alístese pues! Junior y Nacional ya tienen fechas para definir al campeón de la Liga BetPlay

    En una llave histórica que promete paralizar al país, el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en 180 minutos de infarto

    Publicado por: SoloDuque

    final futbol 2026
    ¡Alístese pues! Junior y Nacional ya tienen fechas para definir al campeón de la Liga BetPlay

    Resumen: En una llave histórica que promete paralizar al país, el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en 180 minutos de infarto para bordar una nueva estrella en sus escudos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La División Mayor del Fútbol Colombiano ha confirmado oficialmente la programación para la esperada gran final de la Liga BetPlay I 2026. En una llave histórica que promete paralizar al país, el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en 180 minutos de infarto para bordar una nueva estrella en sus escudos.

    El primer asalto de esta finalísima se vivirá en la capital del Atlántico. El próximo martes 2 de junio, a partir de las 7:30 p. m., el equipo «Tiburón» recibirá al conjunto verdolaga. Este encuentro de ida se disputará en el emblemático estadio Romelio Martínez, donde el cuadro barranquillero buscará sacar una ventaja crucial frente a su hinchada.

    El partido de vuelta, donde se coronará de manera oficial al nuevo campeón del fútbol colombiano, tendrá lugar en la ciudad de Medellín. Gracias a su excelente campaña en la fase regular, que le permitió clasificar en el primer lugar, Atlético Nacional se ganó el derecho de cerrar la serie definitiva en condición de local.

    Esta gran fiesta deportiva se celebrará en el estadio Atanasio Girardot el lunes festivo 8 de junio, día en el que el país conocerá al máximo monarca del primer semestre.

    Programación oficial

    Partido de ida:

    Fecha: Martes 2 de junio de 2026

    Hora: 7:30 p. m.

    Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

    Local: Junior de Barranquilla

    Partido de vuelta (Gran Final):

    Fecha: Lunes festivo 8 de junio de 2026

    Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

    Local: Atlético Nacional

    Liga betplay asi se jugara la final

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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