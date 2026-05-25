Resumen: En una llave histórica que promete paralizar al país, el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en 180 minutos de infarto para bordar una nueva estrella en sus escudos.

¡Alístese pues! Junior y Nacional ya tienen fechas para definir al campeón de la Liga BetPlay

Minuto30.com .- La División Mayor del Fútbol Colombiano ha confirmado oficialmente la programación para la esperada gran final de la Liga BetPlay I 2026. En una llave histórica que promete paralizar al país, el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en 180 minutos de infarto para bordar una nueva estrella en sus escudos.

El primer asalto de esta finalísima se vivirá en la capital del Atlántico. El próximo martes 2 de junio, a partir de las 7:30 p. m., el equipo «Tiburón» recibirá al conjunto verdolaga. Este encuentro de ida se disputará en el emblemático estadio Romelio Martínez, donde el cuadro barranquillero buscará sacar una ventaja crucial frente a su hinchada.

El partido de vuelta, donde se coronará de manera oficial al nuevo campeón del fútbol colombiano, tendrá lugar en la ciudad de Medellín. Gracias a su excelente campaña en la fase regular, que le permitió clasificar en el primer lugar, Atlético Nacional se ganó el derecho de cerrar la serie definitiva en condición de local.

Esta gran fiesta deportiva se celebrará en el estadio Atanasio Girardot el lunes festivo 8 de junio, día en el que el país conocerá al máximo monarca del primer semestre.

Programación oficial

Partido de ida:

Fecha: Martes 2 de junio de 2026

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

Local: Junior de Barranquilla

Partido de vuelta (Gran Final):

Fecha: Lunes festivo 8 de junio de 2026

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Local: Atlético Nacional