Definidas fecha y hora de las primeras 5 jornadas de la Liga Betplay

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano entregó el calendario para las primeras 5 fechas de la Liga Betplay 2022-I donde los elencos jovenes de Antioquia abrirán el torneo con sus respectivos encuentros.

Primera fecha:

→ Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga (20 de enero – 6:00 p.m.)

→ América de Cali vs Envigado FC (20 de enero – 8:05 p.m.)

→ Independiente Santa Fe vs La Equidad (21 de enero – 6:00 p.m.)

→ Deportivo Pasto vs Millonarios FC (21 de enero – 8:05 p.m.)

→ Cortuluá FC vs Atlético Nacional (22 de enero – 4:05 p.m.)

→ Once Caldas vs Unión Magdalena (22 de enero – 6:10 p.m.)

→ Junior FC vs Patriotas FC (22 de enero – 8:15 p.m.)

→ Independiente Medellín vs Deportes Tolima (23 de enero – 4:05 p.m.)

→ Jaguares FC vs Deportivo Cali (23 de enero – 6:10 p.m.)

→ Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira (23 de enero – 8:15 p.m.)

Fecha 2 (equipos paisas):

→ Envigado FC vs Deportivo Pasto (25 de enero – 4:00 p.m.)

→ Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas (25 de enero – 6:05 p.m.)

→ Atlético Nacional vs Junior FC (26 de enero – 8:15 p.m.)

→ Patriotas FC vs Independiente Medellín (27 de enero – 6:05 p.m.)

Fecha 3 (equipos paisas):

→ Águilas Doradas vs Once Caldas (29 de enero – 4:05 p.m.)

→ Millonarios FC vs Atlético Nacional (29 de enero – 8:15 p.m.)

→ Independiente Medellín vs Deportivo Cali (30 de enero – 4:05 p.m.)

→ Alianza Petrolera vs Envigado FC (30 de enero – 8:15 p.m.)

Fecha 4 (equipos paisas):

→ Envigado FC vs Millonarios FC (2 de febrero – 4:05 p.m.)

→ La Equidad vs Águilas Doradas (3 de febrero – 2:00 p.m.)

→ Atlético Nacional vs Deportes Tolima (3 de febrero – 8:15 p.m.)

→ Once Caldas vs Independiente Medellín (4 de febrero – 8:00 p.m.)

Fecha 5 (equipos paisas):

→ Envigado FC vs Deportivo Cali (5 de febrero – 4:05 p.m.)

→ Deportivo Pasto vs Atlético Nacional (6 de febrero – 8:15 p.m.)

→ Junior FC vs Águilas Doradas (7 de febrero – 6:10 p.m.)

→ Independiente Medellín vs Cortuluá FC (8 de febrero – 6:00 p.m.)

Prográmate con el Verde 🇳🇬 Este es el fixture de las primeras 5️⃣ fechas de la Liga Betplay Dimayor 2022-I.#VamosNacional 🟢⚪ pic.twitter.com/J0fMoqAk4e — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 12, 2022