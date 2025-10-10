Este sábado arranca la recta final del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025, con la entrada en acción de los juegos de la fecha 15.

El partido que abre la jornada decisiva será el del Deportes Tolima contra Envigado que ya ‘aseguró’ el descenso, desde las 3 de la tarde en el Manuel Murillo Toro.

El segundo juego del sábado es el del América de Cali contra La Equidad en el estadio Pascual Guerrero desde las 7:30 de la noche.

El domingo se jugarán cuatro partidos más arrancando con Independiente Santa Fe contra Llaneros desde las 2 de la tarde en El Campín.

El segundo dominical es el de Alianza de Valledupar contra Junior de Barranquilla, en el estadio Armando Maestre Pavajeau desde las 4:10 de la tarde.

El tercer compromiso será el de Atlético Bucaramanga contra Unión Magdalena en el Américo Montanini desde las 6:20 de la tarde.

¡Los ocho se empiezan a definir! Este sábado inicia la fecha 15 de la Liga BetPlay

Finalmente la jornada del domingo la cierra Águilas Doradas contra Deportivo Pasto en el estadio Alberto Grisales de las 8:30 de la noche.

El lunes festivo se disputarán dos juegos más. Once Caldas recibirá al DIM desde las 5:15 de la tarde en el estadio Palogrande de Manizales.

El otro partido del festivo será el de Fortaleza contra Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano de Techo desde las 7:30 de la noche.

El noveno partido de la jornada será el clásico de verdes. Atlético Nacional recibirá en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Cali desde las 7:30 de la noche.

Finalmente, el jueves se disputará el último compromiso con Deportivo Pereira recibiendo a Millonarios en el estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 6:20 de la tarde.

