¡Los ocho se empiezan a definir! Este sábado inicia la fecha 15 de la Liga BetPlay

Resumen: La Liga BetPlay II-2025 entra en su recta final con la fecha 15 este fin de semana, un momento crucial para definir los equipos que clasificarán a los cuadrangulares finales. La jornada arranca el sábado con Deportes Tolima vs. Envigado y América de Cali vs. La Equidad. El domingo habrá cuatro encuentros, destacándose el de Santa Fe vs. Llaneros y el cierre con Águilas Doradas vs. Pasto. El lunes festivo se jugarán tres partidos, incluyendo el clásico entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, mientras que la jornada se completará el jueves con el partido entre Deportivo Pereira y Millonarios. Estos partidos serán decisivos para la definición de "los ocho" clasificados.
Este sábado arranca la recta final del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025, con la entrada en acción de los juegos de la fecha 15.
El partido que abre la jornada decisiva será el del Deportes Tolima contra Envigado que ya ‘aseguró’ el descenso, desde las 3 de la tarde en el Manuel Murillo Toro.
El segundo juego del sábado es el del América de Cali contra La Equidad en el estadio Pascual Guerrero desde las 7:30 de la noche.
El domingo se jugarán cuatro partidos más arrancando con Independiente Santa Fe contra Llaneros desde las 2 de la tarde en El Campín.
El segundo dominical es el de Alianza de Valledupar contra Junior de Barranquilla, en el estadio Armando Maestre Pavajeau desde las 4:10 de la tarde.
El tercer compromiso será el de Atlético Bucaramanga contra Unión Magdalena en el Américo Montanini desde las 6:20 de la tarde.
Finalmente la jornada del domingo la cierra Águilas Doradas contra Deportivo Pasto en el estadio Alberto Grisales de las 8:30 de la noche.
El lunes festivo se disputarán dos juegos más. Once Caldas recibirá al DIM desde las 5:15 de la tarde en el estadio Palogrande de Manizales.
El otro partido del festivo será el de Fortaleza contra Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano de Techo desde las 7:30 de la noche.
El noveno partido de la jornada será el clásico de verdes. Atlético Nacional recibirá en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Cali desde las 7:30 de la noche.
Finalmente, el jueves se disputará el último compromiso con Deportivo Pereira recibiendo a Millonarios en el estadio Hernán Ramírez Villegas desde las 6:20 de la tarde.
